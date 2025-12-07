El furioso gesto de Leandro Paredes tras la salida del Changuito Zeballos en Boca ante Racing
El campeón del mundo reaccionó con enojo al cambio del extremo en Boca-Racing, una decisión de Claudio Úbeda que generó críticas de hinchas y jugadores.
El clásico en La Bombonera terminó con triunfo de Racing por 1-0 gracias al gol de Adrián "Maravilla" Martínez, que definió la serie y clasificó a los dirigidos por Gustavo Costas a la final del Torneo Clausura 2025. Boca llegaba con una racha de seis victorias consecutivas y un rendimiento en alza, pero no logró sostener su momento ante un rival sólido y efectivo.
En este contexto, una de las situaciones más llamativas del partido ocurrió en el complemento, cuando Claudio Úbeda decidió reemplazar al Changuito Zeballos. El extremo había sido uno de los puntos más altos del Xeneize, por lo que la modificación generó desconcierto inmediato entre los hinchas. El entrenador optó por sacar al santiagueño a 20 minutos del final para darle ingreso a Alan Velasco, quien no sumaba minutos desde la goleada por 5-0 ante Newell’s, cuando Miguel Ángel Russo todavía era el entrenador de Boca.
El furioso gesto de Leandro Paredes tras la salida del Changuito Zeballos en Boca ante Racing
La decisión también impactó dentro del campo. Las cámaras de ESPN captaron los gestos furiosos de Leandro Paredes, quien intentó advertir que ese no era el cambio adecuado al ver que Zeballos dejaba la cancha. Su reacción reflejó la sorpresa y el descontento que generó la modificación en un momento clave del partido. El Xeneize no logró revertir el resultado y quedó eliminado, mientras Racing avanzó a la final a la espera del ganador del clásico platense.
Cuándo se juega la final del Torneo Clausura 2025
Tras el triunfo en La Bombonera, Racing jugará la final del Torneo Clausura 2025 ante el ganador del duelo entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes, que se disputará el lunes a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. La definición del campeonato será el sábado 13 de diciembre, en horario a confirmar, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario