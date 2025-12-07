El furioso gesto de Leandro Paredes tras la salida del Changuito Zeballos en Boca ante Racing

En este contexto, una de las situaciones más llamativas del partido ocurrió en el complemento, cuando Claudio Úbeda decidió reemplazar al Changuito Zeballos. El extremo había sido uno de los puntos más altos del Xeneize, por lo que la modificación generó desconcierto inmediato entre los hinchas. El entrenador optó por sacar al santiagueño a 20 minutos del final para darle ingreso a Alan Velasco, quien no sumaba minutos desde la goleada por 5-0 ante Newell’s, cuando Miguel Ángel Russo todavía era el entrenador de Boca.