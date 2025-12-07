Con Boca eliminado, River quedó afuera de la Copa Libertadores y jugará la Sudamericana

Su cuarta posición en la Tabla Anual le garantizaba un boleto a la Copa Sudamericana, pero dejaba abierta la ilusión de aspirar a algo más. Para llegar a la instancia previa de la Libertadores, River dependía de que Boca se consagrara campeón del Clausura. Sin embargo, esa posibilidad se esfumó este domingo. El gol de Adrián Maravilla Martínez en La Bombonera selló el triunfo de Racing por 1-0 en semifinales y eliminó al Xeneize del certamen, dejando sin efecto el único escenario que beneficiaba al Millonario.