Con Boca eliminado, River quedó afuera de la Copa Libertadores y jugará la Sudamericana
El Millonario quedó sin chances de acceder a la fase previa de la Libertadores y disputará la Copa Sudamericana 2026, según confirmó Conmebol.
River cerró anticipadamente su 2025 tras quedar eliminado en octavos de final del Torneo Clausura ante Racing, un golpe que aceleró las vacaciones del plantel dirigido por Marcelo Gallardo. Sin compromisos competitivos por delante, el Millonario seguía atento a la definición de los Playoffs por una razón concreta: aún tenía una mínima esperanza de clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores.
Su cuarta posición en la Tabla Anual le garantizaba un boleto a la Copa Sudamericana, pero dejaba abierta la ilusión de aspirar a algo más. Para llegar a la instancia previa de la Libertadores, River dependía de que Boca se consagrara campeón del Clausura. Sin embargo, esa posibilidad se esfumó este domingo. El gol de Adrián Maravilla Martínez en La Bombonera selló el triunfo de Racing por 1-0 en semifinales y eliminó al Xeneize del certamen, dejando sin efecto el único escenario que beneficiaba al Millonario.
Tras la caída de Boca, el organismo continental oficializó el destino de River para 2026. En sus redes sociales, la Copa Sudamericana publicó: “Un campeón que vuelve: bienvenido River a la CONMEBOL Sudamericana 2026”, confirmando la presencia del club de Núñez en el torneo internacional de segundo orden. De esta manera, Gallardo ya puede planificar la próxima temporada con un panorama definido y con el desafío de reconstruir un equipo que no logró cumplir ninguno de sus objetivos en 2025.
Los representantes argentinos en la Copa Sudamericana 2026
Hasta el momento, los clubes argentinos clasificados al certamen son los siguientes:
-
River
-
Racing
-
Deportivo Riestra
-
San Lorenzo
-
Tigre
-
Barracas Central
La definición del Torneo Clausura todavía podría provocar modificaciones. Si Racing se consagra campeón, Independiente podría sumarse a la lista de clasificados para la Sudamericana 2026.
