La tremenda racha negativa que cortó Maravilla Martínez con su gol ante Boca

El gol de Maravilla Martínez que cambió la historia en La Bombonera

Racing llegaba a La Bombonera con la confianza en alza luego de la victoria por penales ante Tigre en el Cilindro. El equipo de Gustavo Costas se jugaba el pase a la final ante un Boca que atravesaba uno de sus mejores momentos, con una racha de seis triunfos consecutivos. Sin embargo, la Academia impuso condiciones y encontró la ventaja gracias a un tanto tan necesario como oportuno. Maravilla Martínez, que arrastraba una racha de 11 partidos sin convertir, apareció en el área para anticipar a Ayrton Costa y meter un tremendo cabezazo tras un centro perfecto de Gabriel Rojas desde la izquierda.