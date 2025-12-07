La tremenda racha negativa que cortó Maravilla Martínez con su gol ante Boca
La Academia derrotó 1-0 a Boca con un gol de Maravilla Martínez, que cortó una racha de 10 partidos, y se metió en la final del Torneo Clausura 2025.
Adrián Maravilla Martínez, una de las grandes apariciones del fútbol argentino en los últimos años y con una historia de vida totalmente particular, quebró una racha de 10 partidos sin convertir con un cabezazo determinante que abrió el marcador para Racing ante Boca en la semifinal del Torneo Clausura 2025. El tanto llegó tras un centro preciso de Gabriel Rojas y resultó clave en un duelo de altísima exigencia.
El gol de Maravilla Martínez que cambió la historia en La Bombonera
Racing llegaba a La Bombonera con la confianza en alza luego de la victoria por penales ante Tigre en el Cilindro. El equipo de Gustavo Costas se jugaba el pase a la final ante un Boca que atravesaba uno de sus mejores momentos, con una racha de seis triunfos consecutivos. Sin embargo, la Academia impuso condiciones y encontró la ventaja gracias a un tanto tan necesario como oportuno. Maravilla Martínez, que arrastraba una racha de 11 partidos sin convertir, apareció en el área para anticipar a Ayrton Costa y meter un tremendo cabezazo tras un centro perfecto de Gabriel Rojas desde la izquierda.
El gol no solo cortó su mala racha personal, sino que también significó un envión anímico para un Racing que jugó con solidez y supo neutralizar al Xeneize pese al empuje de su gente. Ahora, el equipo de Avellaneda se medirá en la final ante el ganador del cruce entre Gimnasia y Estudiantes que se jugará este lunes a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
Tras el triunfo en La Bombonera, Racing jugará la final del Torneo Clausura 2025 ante el ganador del duelo entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes, que se disputará el lunes a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. La definición del campeonato será el sábado 13 de diciembre, en horario a confirmar, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
