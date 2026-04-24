Racing vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El presente del conjunto de Avellaneda dista mucho del esperado. Con apenas un punto sumado en sus últimas tres presentaciones, el equipo cayó hasta la décima posición de su grupo y, por ahora, se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. La irregularidad en el rendimiento y la falta de resultados encendieron las alarmas en un plantel que venía de conseguir logros importantes en el ciclo reciente.

El último empate 1-1 frente a Aldosivi dejó sensaciones negativas y expuso el malestar interno. Tras ese encuentro, el entrenador Gustavo Costas protagonizó una conferencia atípica, en la que evitó responder preguntas y luego pidió disculpas públicamente. En sus declaraciones, dejó una frase que resonó fuerte puertas adentro: señaló que el principal déficit del equipo es la actitud dentro del campo de juego.

De cara a este partido, el DT analiza una modificación táctica profunda. La idea sería abandonar el esquema 4-3-3 para volver a un 3-4-3 que le dio resultados positivos en el pasado reciente. Ese sistema fue clave durante su etapa más exitosa al frente del club, en la que logró conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, dos títulos que marcaron un punto alto en su gestión.

Enfrente estará un rival que llega en una situación más favorable. El Guapo viene de igualar sin goles frente a Belgrano, un resultado que le permitió mantenerse en la séptima posición y, por ahora, dentro de la zona de clasificación. El equipo ha mostrado una mayor regularidad a lo largo del torneo y buscará aprovechar el momento de dudas de su adversario.

Para el local, el margen de error es mínimo. Una nueva caída podría dejarlo prácticamente sin chances de avanzar a la siguiente instancia, mientras que un triunfo le permitiría reengancharse en la pelea. En ese contexto, el encuentro adquiere un carácter decisivo, no solo por los puntos en juego, sino también por el impacto anímico que puede generar en el cierre de la fase regular.