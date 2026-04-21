Tensión en Racing: un conflicto interno sacudió al plantel y dejó a un jugador fuera del equipo

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El presente deportivo tampoco ayuda. La Academia se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B y necesita sumar puntos en las últimas fechas para mantener sus chances. En ese contexto, cualquier conflicto interno adquiere mayor relevancia.

De todos modos, en las últimas horas hubo señales de distensión: Solari volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel, lo que indica que, desde lo físico, estaría en condiciones de ser tenido en cuenta para el próximo compromiso ante Barracas Central. La decisión final quedará en manos de Costas, quien deberá evaluar no solo el aspecto futbolístico, sino también el impacto del episodio en la convivencia del grupo.