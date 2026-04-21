Tensión en Racing: un conflicto interno sacudió al plantel y dejó a un jugador fuera del equipo
El extremo protagonizó un fuerte episodio en un entrenamiento, discutió con un compañero y fue marginado por decisión del cuerpo técnico.
El clima en Racing atraviesa un momento delicado. A las recientes declaraciones de Gustavo Costas, que ya habían encendido las alarmas tras el empate ante Aldosivi, se sumó en las últimas horas un episodio interno que expone tensiones dentro del plantel. El protagonista es Santiago Solari, uno de los jugadores importantes del equipo, cuya ausencia en el último partido generó dudas.
Si bien oficialmente se informó que no viajó por una sobrecarga muscular, con el correr de las horas salió a la luz un conflicto ocurrido en la semana que habría sido determinante en la decisión del cuerpo técnico. Todo se originó en una práctica previa al encuentro frente al Tiburón.
En medio de un ejercicio, el exjugador de Defensa y Justicia tuvo un cruce con un juvenil, al que le propinó una patada que no pasó desapercibida. La situación derivó en llamados de atención tanto por parte del cuerpo técnico como de sus propios compañeros.
Lejos de calmarse, Solari reaccionó de manera negativa. Molesto por lo ocurrido, abandonó el entrenamiento antes de tiempo y se dirigió directamente al vestuario. Allí, la tensión escaló aún más al protagonizar una discusión acalorada con otro integrante del plantel, lo que terminó de agravar el conflicto.
A partir de ese momento, el futbolista quedó en el centro de la escena. Aunque desde el club intentaron bajarle el tono a la situación al atribuir su ausencia a una molestia física, lo cierto es que el episodio disciplinario tuvo peso en la determinación de dejarlo afuera del partido, que terminó con un empate 1-1 y complicó las aspiraciones del equipo en el torneo.
El presente deportivo tampoco ayuda. La Academia se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B y necesita sumar puntos en las últimas fechas para mantener sus chances. En ese contexto, cualquier conflicto interno adquiere mayor relevancia.
De todos modos, en las últimas horas hubo señales de distensión: Solari volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel, lo que indica que, desde lo físico, estaría en condiciones de ser tenido en cuenta para el próximo compromiso ante Barracas Central. La decisión final quedará en manos de Costas, quien deberá evaluar no solo el aspecto futbolístico, sino también el impacto del episodio en la convivencia del grupo.
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