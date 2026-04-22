El fuerte conflicto que atraviesa Santiago Sosa con Racing: que pasará con su futuro
El capitán de la Academia mantiene una tensa relación con la dirigencia encabezada por Diego Milito por su contrato: todos los detalles.
En medio de un presente deportivo irregular, Racing suma una preocupación extra que sacude los cimientos del Cilindro de Avellaneda. Santiago Sosa, el pilar defensivo y capitán del equipo tras la salida de Gabriel Arias, se encuentra atravesando un complejo conflicto contractual que deja su futuro en jaque.
El volante, que se ganó el corazón del hincha tras jugar el cierre del 2025 con una máscara protectora arriesgando su salud física por el club, siente que su salario quedó desfasado respecto a su importancia en el plantel y la respuesta negativa de la Comisión Directiva ante su pedido de mejora encendió las alarmas.
El foco del conflicto radica en la disparidad salarial que percibe el ex River. A pesar de haber renovado su vínculo hasta diciembre de 2028, Sosa le solicitó a Diego Milito una revisión de sus números para equipararse con los contratos más altos del equipo, como el de Adrián "Maravilla" Martínez. La negativa de la dirigencia generó un distanciamiento que, en las últimas horas, se tradujo en movimientos de su representante, Hernán Berman. Según trascendió, ya se empezó a filtrar información sobre el deseo del jugador de emigrar en el próximo mercado de pases, priorizando el salto al fútbol europeo por sobre otras ofertas del exterior.
Sin embargo, hay un factor clave que todavía sostiene al capitán en Avellaneda: su devoción por Gustavo Costas. El entrenador fue quien lo rescató de la MLS cuando su carrera parecía estancada en el Atlanta United y bajo su mando alcanzó un nivel superlativo que lo transformó en referente. Por respeto al cuerpo técnico y para no desestabilizar a un plantel que solo ganó uno de los últimos cinco encuentros, Sosa decidió postergar cualquier tipo de exigencia o negociación hasta que finalice el primer semestre del año.
Para tranquilidad de los hinchas y del propio Costas, el tema no tendrá una resolución inmediata. El futuro del volante central recién se definirá durante el receso por el Mundial 2026, momento en el que la dirigencia deberá decidir si realiza el esfuerzo económico para retener a su caudillo o si acepta una oferta del Viejo Continente. Por ahora, el capitán se quedará a dar pelea en el campo de juego, aunque el "fuego cruzado" con la oficina de Milito promete sumar nuevos capítulos cuando se abra la ventana de transferencias de invierno.
Los números de Santiago Sosa en Racing
Desde su desembarco en Racing a comienzos de 2024, Santiago Sosa ha logrado acumular 104 encuentros de carácter oficial, con 5 anotaciones y 3 asistencias. A su vez, formó parte de la conquista de 2 títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.
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