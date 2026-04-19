Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing: "Hay un tema de actitud"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045947933720195573&partner=&hide_thread=false "NO SE PUEDE JUGAR ASÍ. VAMOS A VER CÓMO SEGUIMOS: ESTO NO ES UN PROBLEMA TÁCTICO, ES UN PROBLEMA DE ACTITUD. ESTOY MUY MAL. BUENAS NOCHES"



Gustavo Costas desde Mar del Plata pic.twitter.com/QgBAfhkev7 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

Racing en la cuerda floja de los playoffs

El empate en "La Feliz" dejó a Racing en una situación matemática delicada. Si bien actualmente ocupa el puesto 8 del grupo —el último escalón que otorga el pase a la zona de playoffs—, la continuidad de la fecha podría dejarlo fuera de los puestos de clasificación si se dan ciertos resultados de sus perseguidores.

El panorama para Costas es incierto. Con la "falta de actitud" como diagnóstico principal de su propio entrenador, las próximas horas serán claves para definir si el ídolo racinguista tiene fuerzas para revertir este ciclo o si el empate ante el "Tiburón" fue su última función en el banco académico.