Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing: "Hay un tema de actitud"
El entrenador se mostró visiblemente afectado por el mal presente de la "Academia", con declaraciones que cayeron como una bomba.
La crisis en Avellaneda parece haber llegado a su punto de quiebre. Tras el agónico empate de Racing en Mar del Plata frente a Aldosivi por la fecha 15 del Torneo Apertura, Gustavo Costas puso en duda su futuro inmediato con una declaración que retumbó en todo el mundo académico.
El clima en Racing ya venía caldeado. El mal presente —según se mire— tiene raíces profundas en las últimas semanas. En el plano local, la Academia arrastra una racha negativa de tres derrotas consecutivas, que incluyó el golpe anímico de haber perdido el clásico ante River.
En tanto, en el plano internacional el reciente traspié en el Cilindro ante Botafogo, por la Copa Sudamericana, terminó de minar la confianza del plantel y la paciencia del hincha.
La explosiva conferencia de prensa de Gustavo Costas en Racing
Visiblemente afectado y sin ánimo de profundizar en análisis futbolísticos, Costas fue tajante frente a los micrófonos. Sus palabras no apuntaron a la pizarra, sino al compromiso del equipo.
"No se puede jugar así. Vamos a ver cómo seguimos", deslizó el DT campeón de la Sudamericana y la Recopa con la Academia. "Esto no es un problema táctico, es un problema de actitud. Estoy muy mal", sentenció antes de retirarse de forma abrupta.
Racing en la cuerda floja de los playoffs
El empate en "La Feliz" dejó a Racing en una situación matemática delicada. Si bien actualmente ocupa el puesto 8 del grupo —el último escalón que otorga el pase a la zona de playoffs—, la continuidad de la fecha podría dejarlo fuera de los puestos de clasificación si se dan ciertos resultados de sus perseguidores.
El panorama para Costas es incierto. Con la "falta de actitud" como diagnóstico principal de su propio entrenador, las próximas horas serán claves para definir si el ídolo racinguista tiene fuerzas para revertir este ciclo o si el empate ante el "Tiburón" fue su última función en el banco académico.
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