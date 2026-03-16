Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan Racing y Estudiantes de Río Cuarto

El equipo de Gustavo Costas atraviesa un torneo irregular, aunque se mantiene en zona de clasificación a los playoffs. En su última presentación igualó 0 a 0 frente a Sarmiento en Junín, en un partido en el que terminó jugando con un hombre menos. Ese encuentro también marcó una tendencia en el calendario del equipo: el de Junín fue el cuarto de los últimos cinco partidos que la Academia disputó fuera del Cilindro de Avellaneda.

En paralelo, el club continúa trabajando en la conformación del plantel. Mientras San Lorenzo negocia por la posible incorporación de Agustín García Basso, la dirigencia también mantiene conversaciones con el Inter de Milán para intentar prolongar la cesión del mediocampista Valentín Carboni. En ese contexto, el conjunto de Avellaneda intentará aprovechar la localía para sumar tres puntos que le permitan afirmarse entre los ocho mejores del Torneo Apertura 2026.

Del otro lado estará Estudiantes de Río Cuarto, que atraviesa un momento muy complicado en su regreso a la Primera División del fútbol argentino. El equipo cordobés suma siete derrotas en nueve partidos y llega a este encuentro luego de caer frente a Belgrano en el clásico provincial. En ese partido, un error del arquero Agustín Lastra terminó definiendo el único gol de la noche.

La mala racha provocó la salida del entrenador Iván Delfino, quien dejó su cargo tras los malos resultados. El equipo quedó como uno de los de peor rendimiento del campeonato, solo por encima de Newell’s en la tabla. De manera interina, el equipo será dirigido por Gerardo Acuña mientras la dirigencia busca al reemplazante definitivo para el cargo.