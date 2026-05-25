Racing busca DT: el ladero de Pep Guardiola y Jorge Sampaoli que sonó como candidato

En el continente sudamericano, Lillo cosechó experiencias con muchos altibajos. Comandó a Millonarios de Colombia, donde hizo debutar a Jorge Carrascal, y más tarde a Atlético Nacional. Además, forjó una alianza de trabajo con el fútbol argentino al desempeñarse como el principal ayudante de campo de Jorge Sampaoli entre 2015 y 2017, acompañándolo tanto en la Selección de Chile como en el Sevilla de España.

image Jorge Sampaoli y Juan Manuel Lillo estuvieron en la ronda de los nombres que se barajaron en Racing

Desde el año 2020 y hasta 2025, formó parte fundamental del cuerpo técnico de Guardiola en el City, ganando títulos como la Premier League. "Juanma es muy importante para mí. Tiene un sentido especial para ver cosas que yo no veo o leer situaciones del partido difíciles de encontrar" , lo elogió públicamente el multipremiado técnico para graficar su inmensa valía.