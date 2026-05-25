Racing busca DT: el ladero de Pep Guardiola y Jorge Sampaoli que sonó como candidato
Un repaso por la trayectoria de Juan Manuel Lillo, el estrecho colaborador de Pep Guardiola que alguna vez sonó muy fuerte para ser el DT de Racing.
Allá por octubre de 2021, el mundo Racing se vio sorprendido por un particular rumor sobre el banco de suplentes. Juan Manuel Lillo, el actual y experimentado asistente técnico de Pep Guardiola en el poderoso Manchester City de Inglaterra, apareció sorpresivamente en el radar del equipo de Avellaneda como candidato.
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Quién es Juan Manuel Lillo y por qué sonó en Racing
Aunque en la actualidad absolutamente nadie lo menciona como una opción real para arribar a la institución, en aquel momento su figura generó gran repercusión. Lillo nunca fue jugador profesional, pero comenzó a dirigir a los 17 años en su pueblo natal y a los 20 ya se había hecho cargo del Tolosa CF, equipo al que salvó del descenso en España.
Con apenas 29 años, dio el gran golpe sobre la mesa al convertirse en el entrenador más joven en la historia de la Primera División de su país, tras lograr dos ascensos consecutivos al mando del UD Salamanca. A lo largo de su amplia trayectoria en el ascenso, se le atribuye la invención del clásico esquema táctico 4-2-3-1 durante su paso por la Cultural Leonesa en 1991.
Su histórico vínculo de admiración mutua con Pep Guardiola comenzó a gestarse en 1996, cuando el catalán quedó fascinado por el nivel exhibido por el Real Oviedo dirigido por Lillo y fue a buscarlo al vestuario. Años después, en 2005, el propio Lillo lo llevó a jugar a Dorados de Sinaloa en México.
En el continente sudamericano, Lillo cosechó experiencias con muchos altibajos. Comandó a Millonarios de Colombia, donde hizo debutar a Jorge Carrascal, y más tarde a Atlético Nacional. Además, forjó una alianza de trabajo con el fútbol argentino al desempeñarse como el principal ayudante de campo de Jorge Sampaoli entre 2015 y 2017, acompañándolo tanto en la Selección de Chile como en el Sevilla de España.
Desde el año 2020 y hasta 2025, formó parte fundamental del cuerpo técnico de Guardiola en el City, ganando títulos como la Premier League. "Juanma es muy importante para mí. Tiene un sentido especial para ver cosas que yo no veo o leer situaciones del partido difíciles de encontrar" , lo elogió públicamente el multipremiado técnico para graficar su inmensa valía.
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