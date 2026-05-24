Tensión en Avellaneda: hinchas de Racing forzaron el portón del Cilindro tras la salida de Costas

Según trascendió en las últimas horas, el detonante del desborde se dio en medio de la protesta, cuando algunos empleados de seguridad privada "comenzaron a reírse". Los hinchas tomaron la actitud como una provocación directa, lo que desató un fuerte forcejeo en los accesos que concluyó con la rotura de las aberturas y el ingreso de la masa de socios a las instalaciones. Al grito de "Con Racing no se jode", la gente copó los playones del estadio.