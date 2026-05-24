Tensión en Avellaneda: hinchas de Racing forzaron el portón del Cilindro tras la salida de Costas
Un grupo de simpatizantes se reunió en las inmediaciones del Cilindro luego de la desvinculación del entrenador. Los cánticos apuntaron directamente a la dirigencia.
La crisis política y deportiva en Racing sumó un capítulo de máxima tensión este domingo. Lo que comenzó como una movilización pacífica de los hinchas en apoyo al echado Gustavo Costas terminó con incidentes graves: un grupo de simpatizantes forzó uno de los portones de ingreso al Estadio Presidente Perón y logró meterse al interior del Cilindro.
Según trascendió en las últimas horas, el detonante del desborde se dio en medio de la protesta, cuando algunos empleados de seguridad privada "comenzaron a reírse". Los hinchas tomaron la actitud como una provocación directa, lo que desató un fuerte forcejeo en los accesos que concluyó con la rotura de las aberturas y el ingreso de la masa de socios a las instalaciones. Al grito de "Con Racing no se jode", la gente copó los playones del estadio.
Insultos a Diego Milito y pedido de elecciones en Racing
La manifestación tuvo como principal blanco a la Comisión Directiva y, fundamentalmente, al presidente de la institución, Diego Milito, apuntado como el máximo responsable de interrumpir el ciclo del ídolo académico. Si bien el mandatario brindó una conferencia de prensa para aclarar el panorama, eso no alcanzó dentro de los hinchas que demostraron toda su bronca.
El clima gélido de Avellaneda se transformó en una caldera con cantos hostiles que retumbaron en las inmediaciones de la cancha. "Milito botón", "Con Costas no se jode", "La comisión se va a la p..." y un ruidoso e insistente "Llamá a elecciones" fueron las principales consignas que bajaron desde la multitud, acompañadas por banderas y aplausos.
La salida de Costas, comunicada sorpresivamente el sábado por la tarde pese a tener contrato hasta 2028, abrió una grieta profunda en el plano político de Racing. El rechazo de una parte importante de la masa societaria e hinchas deja a la conducción de Milito en un escenario de extrema debilidad de cara al cierre del semestre.
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