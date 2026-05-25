"Los tiempos malos pasan": emotiva despedida de Gustavo Costas en Racing, con sutil omisión a la dirigencia
El entrenador utilizó sus redes sociales para despedirse de los hinchas, luego de un fin de semana con mucha tensión en Avellaneda.
Tras la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana, el presidente de Racing, Diego Milito, tomó la determinación de ponerle fin al ciclo de Gustavo Costas, quien luego de un fin de semana de suma tensión en Avellaneda, se despidió de los hinchas a través de sus redes sociales.
Luego de un domingo de intensas reuniones en el Cilindro de Avellaneda, donde ambos ídolos de la institución terminaron de sellar los detalles de la desvinculación, el entrenador saliente eligió sus canales oficiales para dedicarle una sentida carta de despedida a la parcialidad albiceleste.
De esta manera, a través de sus palabras, Costas buscó retribuir el apoyo incondicional que recibió por parte de la tribuna, priorizando el valor del afecto por sobre los resultados deportivos adversos que precipitaron su salida.
“A toda mi gente Racinguista: Solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño de siempre, el respeto y por estar en cada momento. Los tiempos malos pasan, pero el amor de la gente es algo que nunca se olvida. Eso es lo más valioso que deja el fútbol", comenzó expresando el técnico.
En un segundo tramo de su descargo, el histórico referente se encargó de ponderar el rol de la estructura interna que sostiene el día a día de la institución, llamando la atención de los analistas al no dedicarle ninguna línea de agradecimiento a la comisión directiva comandada por Milito.
“También quiero agradecer el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre", remarcó el DT.
Hacia el final, Costas cerró su mensaje reforzando su histórico sentido de pertenencia, y concluyó: "La familia lo es todo: la que está en casa y también la que uno encuentra en la cancha y en la tribuna. Todos juntos hemos logrado llevar a Racing a lo más alto y eso siempre quedará en mi corazón".
El legado de Gustavo Costas y un ciclo dorado en las vitrinas
La partida de Gustavo Costas genera un vacío complejo de llenar en Racing y un fuerte impacto emocional en las tribunas del Cilindro.
Más allá del desgaste lógico que provocó la última eliminación continental, su última etapa como conductor táctico quedará grabada en las páginas de oro de la institución por haber quebrado una larga racha de sequía internacional, devolviéndole el protagonismo continental a la Academia mediante la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y la posterior obtención de la Recopa Sudamericana 2025.
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