"Los tiempos malos pasan": emotiva despedida de Gustavo Costas en Racing, con sutil omisión a la dirigencia

image Emotiva despedida de Gustavo Costas en Racing, con sutil omisión a la dirigencia.

“También quiero agradecer el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre", remarcó el DT.

Hacia el final, Costas cerró su mensaje reforzando su histórico sentido de pertenencia, y concluyó: "La familia lo es todo: la que está en casa y también la que uno encuentra en la cancha y en la tribuna. Todos juntos hemos logrado llevar a Racing a lo más alto y eso siempre quedará en mi corazón".

El legado de Gustavo Costas y un ciclo dorado en las vitrinas

La partida de Gustavo Costas genera un vacío complejo de llenar en Racing y un fuerte impacto emocional en las tribunas del Cilindro.

Más allá del desgaste lógico que provocó la última eliminación continental, su última etapa como conductor táctico quedará grabada en las páginas de oro de la institución por haber quebrado una larga racha de sequía internacional, devolviéndole el protagonismo continental a la Academia mediante la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y la posterior obtención de la Recopa Sudamericana 2025.