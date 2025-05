Rapallini cruzó a Falcón Pérez por su arbitraje en River-Platense: "Perdió el control"

A partir de allí, el equipo de Marcelo Gallardo terminaría ganando la serie desde los doce pasos, pero el foco quedó puesto en la actuación arbitral. Rapallini no escatimó en críticas. En diálogo con Olé, afirmó: “Falcón Pérez perdió el control del partido, sobre todo en el segundo tiempo. La acumulación de fallos generó una pérdida total de la normalidad del juego”.

rapallini 2.jpg

La evaluación surgió después de una reunión con todos los árbitros de Primera División, donde se analizó el desarrollo del encuentro. Entre los errores señalados, el más grave fue el planchazo de Marcos Acuña, que no recibió ni tarjeta amarilla. Para Rapallini, era una jugada de expulsión directa. Además, cuestionó al VAR, a cargo de Mauro Vigliano, por no intervenir ni llamar al árbitro principal para revisar la acción.

También se refirió al cruce entre Franco Mastantuono y Fernando Juárez, en el que no se detuvo el juego pese a que el futbolista de Platense quedó lesionado. “Era una infracción clara que no ameritaba roja, pero sí parar el partido. Falcón Pérez quiso apurar todo y no observó bien lo que estaba ocurriendo”, explicó Rapallini.

rapallini 1.jpg

El ex juez subrayó otro error en los minutos finales: un lateral otorgado erróneamente al Millonario, ya que el último en tocar la pelota fue un jugador del equipo de Núñez. La falta de apoyo del asistente Yamil Bonfá y del cuarto árbitro Sebastián Martínez agravó la situación.

A pesar de sus duras palabras, el nuevo Gerente Técnico de Arbitraje dejó en claro que tiene una buena valoración general sobre Falcón Pérez, aunque aclaró que no tiene injerencia en sanciones ni designaciones, ya que su rol es estrictamente técnico y no administrativo.