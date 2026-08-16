Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
El "Xeneize" se impuso 3 a 1 en el duelo de ida y buscará en el Defensores del Chaco el boleto a los cuartos de final. Los detalles en la nota.
Recoleta y Boca se enfrentan este martes, desde las 19, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto paraguayo buscará revertir la derrota por 3-1 sufrida en la ida, mientras que el "Xeneize" intentará sostener la ventaja para meterse entre los ocho mejores del certamen. El encuentro será televisado por ESPN.
Boca llega a esta instancia después de eliminar a O'Higgins de Chile en los playoffs de la competencia. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 1-0 en la ida, perdió por el mismo resultado en la revancha disputada en Rancagua y terminó consiguiendo la clasificación en los penales, donde se impuso 4-3.
Por su parte, Recoleta terminó primero e invicto en el Grupo D, con una victoria y cinco empates, por delante de Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca, resultado que le permitió avanzar directamente a los octavos de final del certamen continental.
En la ida, disputada en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Recoleta comenzó dando la sorpresa y se puso en ventaja a los cinco minutos mediante Pedro Ríos. Sin embargo, el elenco argentino reaccionó en el segundo tiempo y dio vuelta el marcador con los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores, para quedarse con un triunfo por 3-1 que le permite afrontar la revancha con dos goles de ventaja.
El conjunto comandado por Jorge González tendrá dos bajas obligadas para la revancha, ya que Wilfrido Báez y Dairon Mosquera fueron expulsados en la ida y no podrán estar ante Boca. Báez vio la roja directa sobre el final del primer tiempo, mientras que Mosquera recibió la segunda amarilla en el complemento, cuando su equipo ya jugaba con diez.
Con la ventaja obtenida en Buenos Aires, el "Xeneize" sabe que un empate en Paraguay le alcanza para avanzar a los cuartos de final, mientras que Recoleta necesita ganar por al menos dos goles para igualar el resultado global y forzar una definición por penales. El vencedor de esta llave enfrentará al ganador de la serie entre San Pablo y Bolívar.
Formaciones de Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana
- Recoleta: Oscar Toledo; Luis Mendoza, Lucas Monzón, Marcos Pereira, Blas Medina; Fernando Galeano, Ronal Domínguez, José Espínola, Juan Falcón; Paul Charpentier y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Defensores del Chaco.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: ESPN.
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