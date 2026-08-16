Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

Recoleta y Boca se enfrentan este martes, desde las 19, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto paraguayo buscará revertir la derrota por 3-1 sufrida en la ida, mientras que el "Xeneize" intentará sostener la ventaja para meterse entre los ocho mejores del certamen. El encuentro será televisado por ESPN.