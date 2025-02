River inauguró el nuevo edificio del "colegio de los campeones del mundo"

El presidente Jorge Brito, el secretario General Stefano Di Carlo y los chicos de primer grado cortaron la simbólica cinta del nuevo edificio que albergará a 1000 estudiantes y dieron comienzo al ciclo lectivo 2025, en compañía de las familias, autoridades del Área Educativa (presidida por Manuel Vidal) y miembros de la Comisión Directiva.

"Veníamos avanzando a pasos agigantados en obras en el Club, pero nos parecía que el colegio no podía ser ajeno a esta revolución de obras que estábamos viviendo en River, este lugar nos va a dar algo acorde a lo que necesitábamos, algo nuevo, pero también estando dentro del Club. Quiero agradecerles a los padres por la confianza", destacó Brito.



El presidente "millonario" consideró que "es un inicio de clases especial, distinto, un día que va a marcar un antes y un después en la historia de la educación de River, porque después de muchísimo esfuerzo podemos tener nuestro nuevo Colegio River", y sentenció: "También, agradecerle a toda la Comisión Directiva que tuvo la vocación de llevar esto adelante y, principalmente, a los más de 350.000 socios, que son los verdaderos dueños de River".

Por su parte, Stefano Di Carlo expresó: "Inaugurar este nuevo edificio es ratificar la identidad de un club único en el mundo. Un River sin fútbol es imposible. Pero un River sin educación sería un pecado, algo que no podríamos permitirnos. Vivir y jugar con grandeza no es sólo una frase hecha, es una dirección que perseguimos y practicamos a diario. Sin educación de excelencia no estaríamos cumpliendo con ese legado".

Cómo es el nuevo edificio del Colegio River

A lo largo de estos 42 años, el colegio abrazó a más de 10.000 alumnos, ayudándolos a construir su camino y su futuro, logrando carreras exitosas en distintas disciplinas y profesiones. Es el colegio con más campeones del mundo en el planeta: Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez y otros grandes futbolistas que pasaron por sus aulas.

Con el objetivo de albergar a más de 1000 estudiantes y brindar una excelencia educativa en la formación deportiva y académica, la nueva estructura cuenta con un Nivel Inicial con seis salas para niños de 2, 3, 4 y 5 años; un Nivel Primario con 14 aulas (ambos con jornada completa). Además, el Nivel Secundario con diez cursos a la mañana y el plan RiverDAR para deportistas de alto rendimiento en el turno tarde. Para completar la oferta, el Nivel Terciario con la tecnicatura presencial y a distancia de la carrera de Periodismo Deportivo.

El nuevo edificio del Colegio River cuenta con aulas renovadas y amplias, espacios abiertos y cerrados para distintas propuestas pedagógicas, mobiliario nuevo, comedor, espacio maker y oficinas modernas.



Esta profunda transformación educativa comenzó en 2023, con la inauguración del primer plan de estudios de Nivel Secundario (RiverDAR) diseñado especialmente para jugadores de fútbol. Asimismo, incorporó nuevas tecnologías digitales desde el jardín y comenzó a fortalecer la enseñanza del idioma inglés.

Durante 2024 se avanzó con un proyecto focalizado en una fuerte innovación pedagógica en las propuestas de enseñanza, en la reorganización docente y en la definición de tiempos y espacios de aprendizaje para concretar en 2025 el mejor colegio deportivo del país.

De esta manera, el Club concretó una gran inversión para continuar contribuyendo con la educación y al deporte como pilares para el futuro de los jóvenes.