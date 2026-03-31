Nacho Fernández reveló internas en River y apuntó contra Demichelis: "Se manejó mal"

“Del manejo de grupo, creo que él se confundió y dejó pasar mucho el tiempo para hablarlo con el plantel. Entonces, ahí el jugador ya lo empieza a mirar distinto. Y creo que fue un poco eso lo que le pasó a él”, explicó.

Fernández también recordó que el rendimiento del equipo sufrió un golpe importante tras la eliminación en la Copa Libertadores frente a Internacional de Porto Alegre. “Si nos ponemos a pensar, me parece que el último River que jugó bien fue el de los primeros seis, siete meses de él, que nos pegamos un golpazo”, señaló, marcando ese momento como un punto de quiebre emocional.

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El mediocampista profundizó en ese episodio y analizó el impacto que tuvo en el plantel. “Nos pegamos un golpazo con Inter de Porto Alegre, que ahí fue donde se empieza a generar todo este tipo de problemas”, indicó. Además, consideró que el equipo mereció mejor suerte en la serie: “Yo golpazo digo porque me parece que, en el Monumental, merecimos ganar por mucha más diferencia. Merecimos ganar por mucha más diferencia. Y después, allá en Brasil, fue un partido parejo que arrancamos mal y bueno, se nos escapa por penales, en una tanda que fue larguísima. Entonces, por eso digo, nosotros veníamos jugando muy bien y la verdad que por eso para nosotros fue como un golpe duro quedar afuera de esa copa”.

Finalmente, Fernández contextualizó las dificultades del entrenador al asumir en un club marcado por la figura de Marcelo Gallardo. “Se le ha pegado mucho a Martín también. Es difícil sentarse como primera experiencia en el banco de River. Y capaz que no supo manejar algunas cuestiones que Marcelo las manejaba muy bien. Y también le tocó lidiar con eso. Se fue el entrenador más grande de la historia de River y él tuvo que ocupar ese cargo”, reflexionó.

A modo de cierre, dejó una conclusión equilibrada sobre la experiencia. “Pero después, como técnico, o sea, como jugador de fútbol, a mí, ya te digo, me dejó muchísimas cosas y creo que eso no tiene nada de malo decirlo”, concluyó, dejando en claro que, más allá de los errores, el paso de Demichelis también dejó aprendizajes valiosos.