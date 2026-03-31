Nacho Fernández reveló internas en River y apuntó contra Demichelis: "Se manejó mal"
El mediocampista recordó el ciclo del entrenador en el Millonario, destacó su aporte táctico pero fue crítico con la gestión humana tras un episodio que marcó un quiebre.
El paso de Martín Demichelis por River dejó más que resultados deportivos: también expuso tensiones internas que, con el tiempo, comenzaron a salir a la luz. En ese contexto, Ignacio "Nacho" Fernández aportó su mirada sobre aquel ciclo y describió cómo se fue deteriorando la relación entre el entrenador y el plantel, especialmente tras un episodio puntual que marcó un antes y un después.
Durante una entrevista radial, el actual jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata hizo un balance que combinó elogios y críticas. Por un lado, destacó el trabajo táctico del entrenador, subrayando su meticulosidad y el aprendizaje que dejó en varios futbolistas. “La verdad es que yo con Martín tuve una buena relación. En el año y medio que estuvo fue un técnico que me enseñó mucho", comenzó diciendo.
Y agregó: "Aprendí mucho, más que nada en el tema de los posicionamientos, de cómo él trabajaba la previa de los partidos, de cómo queríamos presionar nosotros al rival, de cómo queríamos salir nosotros desde el fondo, de cómo posicionaba a los laterales, lo que le decía a los laterales, los conceptos que le decía a los laterales y a los centrales”, expresó.
En la misma línea, remarcó su afinidad con los aspectos estratégicos del juego y valoró el enfoque detallista del cuerpo técnico. “A mí que me gusta la táctica y la estrategia, fue un técnico que me dejó muchísimo de eso. Y estaba, trataba, él y su cuerpo técnico trataban de estar en todos los detalles”, agregó, reconociendo la influencia positiva en su desarrollo dentro del campo.
El quiebre de Demichelis en River: el off con periodistas partidarios
Sin embargo, el mediocampista fue contundente al referirse a la conducción del grupo. “Después se confundió desde lo humano, yo no tengo demasiadas cosas que decirle a él. Se manejó mal en un grupo, o sea, desde la parte humana”, afirmó. Según su testimonio, el conflicto se profundizó tras la filtración de un comentario realizado en un “off the record”, situación que debilitó la confianza interna.
“Del manejo de grupo, creo que él se confundió y dejó pasar mucho el tiempo para hablarlo con el plantel. Entonces, ahí el jugador ya lo empieza a mirar distinto. Y creo que fue un poco eso lo que le pasó a él”, explicó.
Fernández también recordó que el rendimiento del equipo sufrió un golpe importante tras la eliminación en la Copa Libertadores frente a Internacional de Porto Alegre. “Si nos ponemos a pensar, me parece que el último River que jugó bien fue el de los primeros seis, siete meses de él, que nos pegamos un golpazo”, señaló, marcando ese momento como un punto de quiebre emocional.
El mediocampista profundizó en ese episodio y analizó el impacto que tuvo en el plantel. “Nos pegamos un golpazo con Inter de Porto Alegre, que ahí fue donde se empieza a generar todo este tipo de problemas”, indicó. Además, consideró que el equipo mereció mejor suerte en la serie: “Yo golpazo digo porque me parece que, en el Monumental, merecimos ganar por mucha más diferencia. Merecimos ganar por mucha más diferencia. Y después, allá en Brasil, fue un partido parejo que arrancamos mal y bueno, se nos escapa por penales, en una tanda que fue larguísima. Entonces, por eso digo, nosotros veníamos jugando muy bien y la verdad que por eso para nosotros fue como un golpe duro quedar afuera de esa copa”.
Finalmente, Fernández contextualizó las dificultades del entrenador al asumir en un club marcado por la figura de Marcelo Gallardo. “Se le ha pegado mucho a Martín también. Es difícil sentarse como primera experiencia en el banco de River. Y capaz que no supo manejar algunas cuestiones que Marcelo las manejaba muy bien. Y también le tocó lidiar con eso. Se fue el entrenador más grande de la historia de River y él tuvo que ocupar ese cargo”, reflexionó.
A modo de cierre, dejó una conclusión equilibrada sobre la experiencia. “Pero después, como técnico, o sea, como jugador de fútbol, a mí, ya te digo, me dejó muchísimas cosas y creo que eso no tiene nada de malo decirlo”, concluyó, dejando en claro que, más allá de los errores, el paso de Demichelis también dejó aprendizajes valiosos.
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