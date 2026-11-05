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River le ganó 2-0 a Aldosivi y, por ahora, jugará los octavos del Clausura ante Lanús

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River le ganó 2-0 a Aldosivi y, por ahora, jugará los octavos del Clausura ante Lanús
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River venció 2-0 a Aldosivi con goles de Lucas Beltrán, de penal, y Ángel Correa, y terminó cuarto en la Zona B del Clausura con 26 puntos.

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River se recuperó de la derrota en el Superclásico en La Bombonera y le ganó 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella, por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

Le costó más de lo previsto. Los goles llegaron en el segundo tiempo: Lucas Beltrán abrió el marcador de penal y Ángel Correa lo cerró en el final. Con este resultado, el equipo de Leonardo Ponzio terminó cuarto en su zona con 26 puntos y, si se mantienen las posiciones, recibirá a Lanús en el Monumental por los octavos de final.

El complemento tuvo de todo. A los 2 minutos, River reclamó un penal por una mano de Néstor Breitenbruch que el árbitro Bryan Ferreyra no sancionó. A los 14, un error de Santiago Beltrán, que chocó con Nicolás Otamendi, terminó tras varios rebotes en el gol de Santiago Moya. El tanto fue anulado por un offside previo de Andrés Vombergar.

El mismo Vombergar volvió a ser protagonista a los 28 minutos, cuando una mano suya en el área le dio el penal al Millonario. Lucas Beltrán lo cambió por gol a los 30. A los 46, Correa entró al área y sentenció el 2-0. El penal le dio al delantero su primer gol desde su regreso a River, tras 15 partidos sin convertir. En total lleva 23 goles en 94 partidos con la camiseta del Millonario.

El rival en los octavos todavía no está definido: depende de los resultados del resto de la fecha. Por ahora, el cruce es ante Lanús en el Monumental. Aldosivi, en tanto, cerró un torneo para el olvido. Ya descendido a la Primera Nacional, terminó anteúltimo en la Zona B con 11 puntos en su despedida de Primera.

Minuto a minuto de Aldosivi vs. River por el Torneo Clausura 2026

¡FINAL DEL ENCUENTRO!

River se impuso 2-0 ante Aldosivi con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa.

¡GOL DE RIVER QUE PONE EL 2-0!

Ángel Correa pisó el área y sentenció el encuentro a los 46 minutos del segundo tiempo.

¡GOL DE RIVER!

Lucas Beltrán, desde los doce pasos, puso el 1-0 del Millonario a los 30 minutos del segundo tiempo.

¡PENAL PARA RIVER!

Luego de un tiro libre de Sebastián Driussi, la pelota pegó en la mano de Andrés Vombergar y el árbitro, por el VAR, cobró la pena máxima.

¡EL VAR REVISÓ LA JUGADA Y TERMINÓ ANULANDO EL TANTO DE ALDOSIVI! TODO SIGUE 0-0

¡GOL DE ALDOSIVI!

Grosero error de Santiago Beltrán, que chócó con Nicolás Otamendi, y luego de una serie de rebotes, Santiago Moya abrió el marcador.

El penal que reclamó todo River pero que el VAR no revisó

Sin goles en el primer tiempo

River y Aldosivi no se sacaron ventajas en la primera mitad.

Cómo llegan Aldosivi vs. River

El "Tiburón" afronta su último compromiso en la máxima categoría después de caer por 2-1 ante Racing en Avellaneda, resultado que sentenció su pérdida de categoría. El equipo dirigido por Javier Sanguinetti no pudo revertir una campaña irregular y quedó sin posibilidades de mantenerse en Primera División.

Por su parte, el conjunto de Núñez atraviesa un presente complicado luego de perder 1-0 frente a Boca en La Bombonera. El equipo de Leonardo Ponzio no logró recuperarse de las dos expulsiones que sufrió durante el encuentro: Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, quienes serán bajas obligadas para visitar Mar del Plata.

El "Millonario", que tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, se encuentra cuarto en la Zona B, con 23 unidades. Por eso, intentará conseguir un triunfo que le permita consolidar su ubicación y asegurarse la ventaja de definir como local en la próxima instancia.

Formaciones de Aldosivi vs. River por el Torneo Clausura - Zona B

  • Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
  • River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Horario y televisación

  • Hora: 15.00.

  • Estadio: José María Minella.

  • Árbitro: a confirmar.

  • VAR: a confirmar.

  • TV: TNT Sports.

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