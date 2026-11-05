River le ganó 2-0 a Aldosivi y, por ahora, jugará los octavos del Clausura ante Lanús

¡FINAL DEL ENCUENTRO!
River se impuso 2-0 ante Aldosivi con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa.
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River se recuperó de la derrota en el Superclásico en La Bombonera y le ganó 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella, por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
Le costó más de lo previsto. Los goles llegaron en el segundo tiempo: Lucas Beltrán abrió el marcador de penal y Ángel Correa lo cerró en el final. Con este resultado, el equipo de Leonardo Ponzio terminó cuarto en su zona con 26 puntos y, si se mantienen las posiciones, recibirá a Lanús en el Monumental por los octavos de final.
El complemento tuvo de todo. A los 2 minutos, River reclamó un penal por una mano de Néstor Breitenbruch que el árbitro Bryan Ferreyra no sancionó. A los 14, un error de Santiago Beltrán, que chocó con Nicolás Otamendi, terminó tras varios rebotes en el gol de Santiago Moya. El tanto fue anulado por un offside previo de Andrés Vombergar.
El mismo Vombergar volvió a ser protagonista a los 28 minutos, cuando una mano suya en el área le dio el penal al Millonario. Lucas Beltrán lo cambió por gol a los 30. A los 46, Correa entró al área y sentenció el 2-0. El penal le dio al delantero su primer gol desde su regreso a River, tras 15 partidos sin convertir. En total lleva 23 goles en 94 partidos con la camiseta del Millonario.
El rival en los octavos todavía no está definido: depende de los resultados del resto de la fecha. Por ahora, el cruce es ante Lanús en el Monumental. Aldosivi, en tanto, cerró un torneo para el olvido. Ya descendido a la Primera Nacional, terminó anteúltimo en la Zona B con 11 puntos en su despedida de Primera.
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