River le ganó 2-0 a Aldosivi y, por ahora, jugará los octavos del Clausura ante Lanús

Cómo llegan Aldosivi vs. River

El "Tiburón" afronta su último compromiso en la máxima categoría después de caer por 2-1 ante Racing en Avellaneda, resultado que sentenció su pérdida de categoría. El equipo dirigido por Javier Sanguinetti no pudo revertir una campaña irregular y quedó sin posibilidades de mantenerse en Primera División.

Por su parte, el conjunto de Núñez atraviesa un presente complicado luego de perder 1-0 frente a Boca en La Bombonera. El equipo de Leonardo Ponzio no logró recuperarse de las dos expulsiones que sufrió durante el encuentro: Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, quienes serán bajas obligadas para visitar Mar del Plata.

El "Millonario", que tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, se encuentra cuarto en la Zona B, con 23 unidades. Por eso, intentará conseguir un triunfo que le permita consolidar su ubicación y asegurarse la ventaja de definir como local en la próxima instancia.