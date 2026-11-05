River vs. Aldosivi: el penal que reclamó el Millonario por una mano y el VAR no revisó

El contacto fue involuntario: el defensor no buscó la pelota, que le llegó después del rechazo de Pombo. Los jugadores de Leonardo Ponzio rodearon al juez para pedir la pena máxima, pero no hubo cambio en la decisión. Desde la cabina, José Carreras no llamó a Ferreyra para revisar la acción, por lo que la jugada no se analizó en el monitor. La acción pesó por el contexto: con el empate sin goles, un penal le daba a River la chance de ponerse en ventaja en el inicio del complemento.