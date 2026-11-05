River vs. Aldosivi: el penal que reclamó el Millonario por una mano y el VAR no revisó
River pidió penal por una mano de Breitenbruch a los 2 minutos del complemento ante Aldosivi, con el 0-0, pero Ferreyra no lo cobró y el VAR no intervino.
River reclamó un penal en su visita a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. La jugada fue a los 2 minutos del segundo tiempo, con el partido 0-0. Joaquín Pombo rechazó la pelota y el balón dio en la mano de Néstor Breitenbruch, su compañero en la defensa. El árbitro Bryan Ferreyra dejó seguir y el VAR no intervino.
El contacto fue involuntario: el defensor no buscó la pelota, que le llegó después del rechazo de Pombo. Los jugadores de Leonardo Ponzio rodearon al juez para pedir la pena máxima, pero no hubo cambio en la decisión. Desde la cabina, José Carreras no llamó a Ferreyra para revisar la acción, por lo que la jugada no se analizó en el monitor. La acción pesó por el contexto: con el empate sin goles, un penal le daba a River la chance de ponerse en ventaja en el inicio del complemento.
River vs. Aldosivi: el penal que reclamó el Millonario por una mano y el VAR no revisó
IMPORTANTE: Quién es Santiago Espíndola, el juvenil de 18 años que Ponzio eligió para debutar en River ante Aldosivi
Era el primer partido de Ferreyra al frente del Millonario. Llegó a este encuentro con polémica reciente: en Belgrano-Barracas Central lo cuestionaron por el tiempo adicionado, en el que Barracas consiguió el empate.
Qué se juega River ante Aldosivi por el Torneo Clausura 2026
El encuentro cierra la etapa regular del Torneo Clausura. El Millonario, que viene de perder el Superclásico, busca asegurar su lugar en los playoffs, mientras que Aldosivi, ya descendido a la Primera Nacional, se despide de la máxima categoría ante su público. En el once de Ponzio fue titular el juvenil Santiago Espíndola, en su debut en Primera.
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