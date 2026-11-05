El gol que le anularon a Aldosivi contra River tras un error de Santiago Beltrán

Qué se juega River en la última fecha del Torneo Clausura 2026

Aldosivi, ya descendido a la Primera Nacional pero que busca dejar una buena versión en su último encuentro, no tiene nada en juego en su despedida de Primera. Para el equipo de Leonardo Ponzio, en cambio, el resultado pesa: busca asegurar el cuarto puesto de la Zona B para definir de local en los playoffs. Un gol en contra lo hubiera dejado en una situación incómoda para ese objetivo en la recta final de la fase regular.