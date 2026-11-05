El gol que le anularon a Aldosivi contra River tras un error de Santiago Beltrán
El VAR le anuló a Aldosivi el 1-0 ante River a los 14 minutos del segundo tiempo por un offside previo de Andrés Vombergar, tras un error de Beltrán.
River se salvó de quedar abajo en su visita a Aldosivi en el estadio José María Minella, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. A los 14 minutos del segundo tiempo, Santiago Moya empujó la pelota y celebró el 1-0 del Tiburón. El VAR revisó la acción y el gol fue anulado por un offside previo de Andrés Vombergar, que participó en la jugada. Así, el partido siguió 0-0.
La jugada nació de una falla del arquero Santiago Beltrán, que chocó con Nicolás Otamendi y dejó la pelota suelta en el área. Después de una serie de rebotes, Moya la mandó a la red. La revisión fue rápida: en la acción se detectó la posición adelantada de Vombergar, y con su participación se invalidó el tanto.
No fue la única polémica del complemento. A los 2 minutos del segundo tiempo, River había reclamado un penal por una mano de Néstor Breitenbruch tras un rechazo de Joaquín Pombo. El árbitro Bryan Ferreyra dejó seguir y el VAR no intervino.
El gol que le anularon a Aldosivi contra River tras un error de Santiago Beltrán con Nicolás Otamendi
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Aldosivi, ya descendido a la Primera Nacional pero que busca dejar una buena versión en su último encuentro, no tiene nada en juego en su despedida de Primera. Para el equipo de Leonardo Ponzio, en cambio, el resultado pesa: busca asegurar el cuarto puesto de la Zona B para definir de local en los playoffs. Un gol en contra lo hubiera dejado en una situación incómoda para ese objetivo en la recta final de la fase regular.
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