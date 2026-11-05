Quién es Felipe Esquivel, el juvenil de River que Ponzio convocó ante Aldosivi por las bajas

Esquivel nació el 12 de mayo de 2008 en Barranqueras, Chaco. Se destacó en un campeonato en Comodoro Rivadavia, donde lo vieron los captadores de River, que lo invitaron a una prueba. Se sumó al club a comienzos de 2022. Según contó su madre, su rendimiento en las inferiores le valió una convocatoria a la Selección argentina Sub-15. Su primer contacto con el plantel profesional fue el 3 de octubre, en un amistoso a puertas cerradas ante Atlético Escobar en el River Camp. Los suplentes ganaron 5 a 0 y el juvenil marcó dos goles.