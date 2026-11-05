Quién es Felipe Esquivel, el juvenil de River que Ponzio convocó ante Aldosivi por las bajas
Felipe Esquivel, extremo de 18 años con cláusula de 100 millones de euros, fue convocado por Ponzio para la visita de River a Aldosivi en Mar del Plata.
Felipe Esquivel está entre los convocados de River para visitar a Aldosivi en Mar del Plata, por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Leonardo Ponzio lo sumó a la lista para cubrir las bajas del plantel. El futbolista tiene 18 años, juega en la Reserva como mediocampista y puede actuar como extremo por las dos bandas. Si sale a la cancha, será su debut en Primera.
Las bajas de River ante Aldosivi por el Torneo Clausura
El Millonario llega al cierre del certamen con el plantel corto:
- Expulsados: Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta.
- Lesionados: Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza.
- En duda: Fausto Vera, que será evaluado antes del partido.
IMPORTANTE: Quién es Santiago Espíndola, el juvenil de 18 años que Ponzio eligió para debutar en River ante Aldosivi
Esquivel nació el 12 de mayo de 2008 en Barranqueras, Chaco. Se destacó en un campeonato en Comodoro Rivadavia, donde lo vieron los captadores de River, que lo invitaron a una prueba. Se sumó al club a comienzos de 2022. Según contó su madre, su rendimiento en las inferiores le valió una convocatoria a la Selección argentina Sub-15. Su primer contacto con el plantel profesional fue el 3 de octubre, en un amistoso a puertas cerradas ante Atlético Escobar en el River Camp. Los suplentes ganaron 5 a 0 y el juvenil marcó dos goles.
Contrato hasta 2028 con River y una cláusula millonaria
River firmó con él su primer contrato a los 16 años, con vencimiento en diciembre de 2026. El club lo renovó:
- Nuevo vínculo: hasta diciembre de 2028.
- Cláusula de rescisión: 100 millones de euros.
Después de la firma, el juvenil celebró en Instagram y se mostró “muy contento por haber renovado mi contrato con River”. También les agradeció a su familia y a sus amigos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario