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River vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

River vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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El Millonario y el Ciclón se enfrentan en un nuevo clásico, en busca de los cuartos de final de la Liga Profesional.

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Desde las 19, River recibe a San Lorenzo en el estadio Monumental por los octavos de final del Apertura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino. El ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Vélez y Gimnasia.

Minuto a minuto de River vs. San Lorenzo

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Cómo llegan River y San Lorenzo

El Millonario llega tras una agónica victoria frente a Carabobo por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Con ese triunfo alcanzó los 10 puntos y quedó muy cerca de asegurar la clasificación a la próxima instancia del certamen continental.

En el torneo local, sin embargo, el equipo de Eduardo Coudet atraviesa un presente más irregular. River cayó ante Atlético Tucumán y también perdió el Superclásico frente a Boca, por lo que sufrió dos derrotas en sus últimos tres partidos como local. A pesar de las críticas por el funcionamiento, River terminó segundo en la Zona B con 29 puntos y podría disputar casi toda la fase final en el Monumental, salvo un eventual cruce con Estudiantes en semifinales.

San Lorenzo, por su parte, empató sin goles ante Deportivo Cuenca en Ecuador y continúa como líder de su grupo en la Copa Sudamericana con 6 puntos. Detrás aparecen Deportivo Cuenca con 5, Deportivo Recoleta con 4 y Santos con 3. En el Apertura, el Ciclón cerró la fase regular con una derrota por 2 a 1 frente a Independiente y finalizó séptimo en la Zona A con 22 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas.

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Formaciones del encuentro entre River y San Lorenzo

  • Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
  • Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

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Los datos de River vs. San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura

  • Hora: 19.00.
  • TV: TNT Sports.
  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • Estadio: Monumental.

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