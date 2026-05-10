River vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan River y San Lorenzo

El Millonario llega tras una agónica victoria frente a Carabobo por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Con ese triunfo alcanzó los 10 puntos y quedó muy cerca de asegurar la clasificación a la próxima instancia del certamen continental.

En el torneo local, sin embargo, el equipo de Eduardo Coudet atraviesa un presente más irregular. River cayó ante Atlético Tucumán y también perdió el Superclásico frente a Boca, por lo que sufrió dos derrotas en sus últimos tres partidos como local. A pesar de las críticas por el funcionamiento, River terminó segundo en la Zona B con 29 puntos y podría disputar casi toda la fase final en el Monumental, salvo un eventual cruce con Estudiantes en semifinales.

San Lorenzo, por su parte, empató sin goles ante Deportivo Cuenca en Ecuador y continúa como líder de su grupo en la Copa Sudamericana con 6 puntos. Detrás aparecen Deportivo Cuenca con 5, Deportivo Recoleta con 4 y Santos con 3. En el Apertura, el Ciclón cerró la fase regular con una derrota por 2 a 1 frente a Independiente y finalizó séptimo en la Zona A con 22 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas.