Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. San Lorenzo por Internet
Se juega este domingo un clásico clave entre River y San Lorenzo por un lugar en cuartos de final. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
El Estadio Monumental es el escenarioeste domingo de un cruce electrizante: River y San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, definirá quién avanza a la siguiente ronda para medirse ante el ganador de Vélez y Gimnasia.
El partido puede verse con Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN Premium.
El equipo de Eduardo Coudet llega con el envión anímico de haber vencido agónicamente a Carabobo en Venezuela, un resultado que lo dejó con un pie en la próxima fase de la Copa Sudamericana. Sin embargo, su andar en el ámbito doméstico ha sido un "sube y baja".
En tanto, el conjunto azulgrana llega tras un empate con sabor a poco en Ecuador frente a Deportivo Cuenca, aunque se mantiene como líder de su grupo en la Sudamericana con 6 unidades. Su camino en el Apertura fue más sufrido.
Las formaciones del encuentro entre River y San Lorenzo
- Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
- Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
Cómo ver en vivo River vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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