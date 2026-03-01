Rosario Central venció 2-0 a Newell's y no pierde en el Coloso hace 18 años

Ángel Di María abrió el marcador a los 5 minutos del segundo tiempo con una definición de alto vuelo. Tras capturar un rebote dentro del área, el campeón del mundo sacó una tijera de zurda que dejó sin chances al arquero y puso el 1-0 para el Canalla. Sin embargo, diez minutos más tarde debió abandonar el campo de juego por una molestia. Las cámaras lo mostraron tocándose y elongando el aductor izquierdo, además de mirar reiteradamente al banco de suplentes. En su lugar ingresó Jaminton Campáz. Pese a no estar en plenitud física e incluso ceder la pelota parada, el Fideo volvió a ser determinante en un clásico caliente.