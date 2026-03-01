Rosario Central venció 2-0 a Newell's y no pierde en el Coloso hace 18 años

Formaciones del encuentro
Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, (lateral a confirmar); Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch (o Luciano Herrera), Walter Nuñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel o Enzo Copetti (Enzo Giménez bajaría al lateral), Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
