Rosario Central venció 2-0 a Newell's y no pierde en el Coloso hace 18 años

Deportes
Newell's
Rosario Central

El Canalla derrotó 2-0 a Newell’s por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, llegó a 14 puntos en la Zona B y desde 2008 que que no cae en el clásico cómo visitante.

Rosario Central se impuso 2-0 ante Newell’s en el clásico rosarino correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2026 y volvió a celebrar en el Coloso Marcelo Bielsa, donde no pierde desde 2008. El Canalla llegó a 14 unidades en la Zona B y quedó a 2 del líder, Independiente Rivadavia.

El equipo dirigido por Jorge Almirón fue contundente en los momentos clave y golpeó en el inicio y en el cierre del complemento para quedarse con un triunfo que agranda su paternidad reciente en el clásico. Del otro lado, la Lepra atraviesa una realidad opuesta. Con apenas 2 puntos, se ubica en el último puesto de la Zona A y también cierra la Tabla Anual. Aunque todavía resta mucho campeonato, hoy estaría perdiendo la categoría.

Ángel Di María abrió el marcador a los 5 minutos del segundo tiempo con una definición de alto vuelo. Tras capturar un rebote dentro del área, el campeón del mundo sacó una tijera de zurda que dejó sin chances al arquero y puso el 1-0 para el Canalla. Sin embargo, diez minutos más tarde debió abandonar el campo de juego por una molestia. Las cámaras lo mostraron tocándose y elongando el aductor izquierdo, además de mirar reiteradamente al banco de suplentes. En su lugar ingresó Jaminton Campáz. Pese a no estar en plenitud física e incluso ceder la pelota parada, el Fideo volvió a ser determinante en un clásico caliente.

A los 35 minutos del complemento llegó el golpe final. Enzo Copetti aprovechó un centro que se desvió de cabeza en el área y definió para estirar la ventaja y sentenciar el 2-0 definitivo en favor de Rosario Central. El tanto terminó de inclinar la balanza en un estadio que quedó en silencio y confirmó la superioridad auriazul en territorio leproso en los últimos años.

En la próxima fecha, Newell’s —dirigido por Frank Darío Kudelka— volverá a jugar como local, esta vez ante Platense. Rosario Central, en tanto, visitará a Argentinos Juniors con la ilusión de seguir prendido en la pelea por la cima de la Zona B.

Golazo de Ángel Di María para el 1-0 del Canalla:

Enzo Copetti estiró la ventaja para el visitante:

Minuto a minuto de Newell's vs Rosario Central

Formaciones del encuentro

Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, (lateral a confirmar); Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch (o Luciano Herrera), Walter Nuñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel o Enzo Copetti (Enzo Giménez bajaría al lateral), Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Newell's vs. Rosario Central: datos del partido

  • Hora: 17:00
  • Estadio: Coloso Marcelo Bielsa
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez

Temas

