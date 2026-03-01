Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Newell's vs. Rosario Central EN VIVO por Internet
Se juega este domingo el clásico rosarino entre Newell's y Rosario Central por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
El pulso de Rosario se detiene este domingo a las 17:00 cuando el Coloso Marcelo Bielsa abra sus puertas para una edición electrizante del clásico. En este marzo de 2026, el derbi llega en un escenario de contrastes absolutos: Newell's en crisis profunda que apuesta al "efecto retorno" de su DT, frente a un Rosario Central consolidado que busca asfixiar históricamente a su eterno rival.
Frank Darío Kudelka asume su segundo ciclo en el Parque Independencia con la misión más difícil: debutar sin margen de error. El equipo llega golpeado, sin triunfos en el año y con bajas sensibles. La fractura de peroné del capitán Gabriel Arias obliga el ingreso de Williams Barlasina bajo los tres palos, mientras que el "Zorro" Matías Cóccaro será exigido hasta el último segundo para ver si su edema óseo le permite, al menos, sumar minutos desde el banco.
La realidad de Rosario Central es opuesta. El equipo de Jorge Almirón llega cuarto en la Zona B tras vencer a Gimnasia y con el historial a su favor (21 partidos de diferencia). Para este duelo, Alejo Véliz e Ibarra regresan a la titularidad. Sin embargo, la noticia que sacude al mundo canalla es la presencia de Marco Ruben en el banco de suplentes tras su segundo regreso del retiro, junto a un recuperado Carlos Quintana. Con Campaz esperando su chance como relevo, Central buscará estirar su "paternidad" en territorio ajeno.
Formaciones del clásico rosarino
Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, (lateral a confirmar); Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch (o Luciano Herrera), Walter Nuñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel o Enzo Copetti (Enzo Giménez bajaría al lateral), Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Newell's vs Rosario Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
