Incidentes en el Coloso tras la derrota de Newell's ante Rosario Central

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2028234534802579773?s=20&partner=&hide_thread=false INCIDENTES EN LAS AFUERAS DEL COLOSO TRAS LA DERROTA DE NEWELL'S



Tras el triunfo de #Central en condición de visitante, los fanáticos de la Lepra se manifestaron en las inmediaciones del estadio y tuvieron cruces con la policía. pic.twitter.com/wKjhfMSSQ3 — TyC Sports (@TyCSports) March 1, 2026

Según se informó, algunos simpatizantes arrojaron piedras y provocaron destrozos, lo que derivó en la intervención de la Policía montada. Los efectivos intentaron dispersar a los manifestantes con balas de goma y avanzaron a caballo por el Parque Independencia, en medio de corridas y momentos de caos. La salida del estadio se vio demorada por decisión de las autoridades, mientras se reorganizaba el operativo de seguridad. Incluso, los allegados de Rosario Central tardaron más de media hora en llegar a la zona del vestuario visitante, en un contexto de extrema tensión.