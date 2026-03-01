Incidentes en el Coloso tras la derrota de Newell's ante Rosario Central
Hinchas de la Lepra protagonizaron disturbios en las afueras del Coloso Marcelo Bielsa tras la caída en el clásico ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.
La derrota de Newell’s frente a Rosario Central en el clásico rosarino desató incidentes en las inmediaciones del Coloso Marcelo Bielsa. El mal presente del equipo, que no logra levantar en el Torneo Clausura 2026 y se encuentra en zona de descenso directo, generó un clima de fuerte tensión que terminó en enfrentamientos con la Policía.
Los disturbios comenzaron sobre el final del encuentro, con peleas aisladas en las tribunas, y se intensificaron una vez consumada la caída ante el Canalla. Un grupo de hinchas se congregó en los alrededores del estadio para manifestar su descontento por la situación deportiva del club.
Incidentes en el Coloso tras la derrota de Newell's ante Rosario Central
Según se informó, algunos simpatizantes arrojaron piedras y provocaron destrozos, lo que derivó en la intervención de la Policía montada. Los efectivos intentaron dispersar a los manifestantes con balas de goma y avanzaron a caballo por el Parque Independencia, en medio de corridas y momentos de caos. La salida del estadio se vio demorada por decisión de las autoridades, mientras se reorganizaba el operativo de seguridad. Incluso, los allegados de Rosario Central tardaron más de media hora en llegar a la zona del vestuario visitante, en un contexto de extrema tensión.
Además, tras el pitazo final, varios hinchas de Newell’s lanzaron piedras hacia la zona de pupitres. Algunos periodistas resultaron alcanzados por los proyectiles y, por disposición policial, los trabajadores de prensa fueron retenidos durante varios minutos sin poder acceder al sector de vestuarios.
El clásico rosarino dejó así un saldo deportivo negativo para la Lepra y una preocupante escena fuera de la cancha, en un momento delicado tanto en lo futbolístico como en lo institucional y que buscará calmar más temprano que tarde para no sufrir en el cierre de un campeonato dónde habrá un descenso por Tabla Anual y otro por promedios.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario