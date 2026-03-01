El golazo de Ángel Di María para Rosario Central en el clásico ante Newell's
El campeón del mundo marcó a los 5 minutos del segundo tiempo y puso el 1-0 de Rosario Central ante Newell’s por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.
Ángel Di María volvió a aparecer en una cita grande y abrió el marcador para Rosario Central en el clásico rosarino ante Newell’s, correspondiente a la octava fecha interzonal del Torneo Clausura 2026. El campeón del mundo capturó un rebote dentro del área y, con una espectacular tijera de zurda, puso el 1-0 a los 5 minutos del segundo tiempo.
El Fideo no venía teniendo su mejor encuentro, pero en una acción aislada sacó a relucir toda su jerarquía y rompió el cero en un partido caliente y cargado de tensión. La conquista no solo significó la ventaja para el Canalla en el clásico, sino que profundizó el difícil presente de la Lepra, que atraviesa un momento complejo en el campeonato y no le puede encontrar la vuelta más allá de la llegada de Frank Darío Kudelka al banco de suplentes.
El golazo de Ángel Di María para el 1-0 de Central en el clásico ante Newell's
Con este tanto, Di María llegó a 17 goles con la camiseta de Rosario Central y suma cuatro en el actual Torneo Clausura 2026, ratificando que atraviesa un gran momento futbolístico. Además, el triunfo parcial deja al conjunto auriazul a solo 2 puntos de la cima en la Zona B, alimentando la ilusión de pelear por el campeonato en un semestre que lo tiene como protagonista.
En un clásico que ya tenía todos los condimentos, el campeón del mundo escribió un nuevo capítulo con una definición de alta escuela que hizo estallar a los hinchas canallas que no pudieron estar presentes en el partido pero que lo vivieron de la mejor manera con uno de los máximos referentes de los últimos años tanto del club cómo del fútbol argentino en general.
Formaciones del encuentro
- Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, (lateral a confirmar); Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch (o Luciano Herrera), Walter Nuñez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel o Enzo Copetti (Enzo Giménez bajaría al lateral), Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario