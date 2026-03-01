El golazo de Ángel Di María para Rosario Central en el clásico ante Newell's

El Fideo no venía teniendo su mejor encuentro, pero en una acción aislada sacó a relucir toda su jerarquía y rompió el cero en un partido caliente y cargado de tensión. La conquista no solo significó la ventaja para el Canalla en el clásico, sino que profundizó el difícil presente de la Lepra, que atraviesa un momento complejo en el campeonato y no le puede encontrar la vuelta más allá de la llegada de Frank Darío Kudelka al banco de suplentes.