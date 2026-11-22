Cómo llegan Rosario Central y Gimnasia de Mendoza

El "Canalla" afronta el compromiso con la ventaja de jugar en condición de local, luego de completar una gran fase regular: terminó como líder de la Zona B, con 34 puntos, producto de cinco victorias consecutivas en el cierre de la primera etapa. Ahora, buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final y mantener vigente la ilusión de pelear por el título.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza consiguió su objetivo de meterse entre los ocho mejores de la Zona A y tendrá un desafío exigente en Rosario. El conjunto conducido por Darío Franco finalizó en el octavo puesto, con 22 unidades, y consiguió el último boleto disponible para los playoffs en su grupo.

El encuentro se jugará a eliminación directa. En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales. El ganador de este cruce enfrentará a Defensa y Justicia o Barracas Central.