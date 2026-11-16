River vendió a Jeremías Ledesma a Rosario Central: la cifra y el arquero que sueñan en Núñez

Ledesma llegó a mediados de 2024 desde el Cádiz de España. River pagó 2,6 millones de euros a pedido de Martín Demichelis, con la idea de que fuera el sucesor de Franco Armani. Eso nunca pasó. El Pulpo tuvo un bajón al principio, pero recuperó el nivel y mantuvo el puesto. Recién lo perdió a comienzos de 2026, cuando una lesión le abrió la puerta a Beltrán. Para entonces, Conan ya estaba en Rosario.