River vendió a Jeremías Ledesma a Rosario Central: la cifra y el arquero que sueñan en Núñez
Rosario Central se quedó con el 100% del pase de Conan Ledesma por unos dos millones de dólares, tras cumplirse los objetivos del préstamo.
River confirmó la venta definitiva de Jeremías “Conan” Ledesma a Rosario Central. El Canalla pagará alrededor de 2 millones de dólares por el 100% del pase del arquero, que ya jugaba en Arroyito a préstamo. En Núñez, mientras tanto, se empieza a hablar de refuerzos para el arco ante una posible venta de Santiago Beltrán.
Cuando cerraron el préstamo por un año, a comienzos de 2026, los clubes pactaron una obligación de compra atada a objetivos. Las metas eran accesibles y el arquero nacido en Pergamino las cumplió hace tiempo. Por eso su salida de River estaba prácticamente decidida desde que se fue a Central.
Ledesma llegó a mediados de 2024 desde el Cádiz de España. River pagó 2,6 millones de euros a pedido de Martín Demichelis, con la idea de que fuera el sucesor de Franco Armani. Eso nunca pasó. El Pulpo tuvo un bajón al principio, pero recuperó el nivel y mantuvo el puesto. Recién lo perdió a comienzos de 2026, cuando una lesión le abrió la puerta a Beltrán. Para entonces, Conan ya estaba en Rosario.
En su año y medio en el Millonario, Ledesma jugó apenas siete partidos. Recibió siete goles y tuvo tres vallas invictas. Se va sin haber tenido la confianza que necesitaba para ser titular.
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El arco de River: Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión y la opción Bono
River tiene cubierta la suplencia con Ezequiel Centurión, que renovó su contrato. La duda pasa por Beltrán: en el club esperan una oferta fuerte por el arquero titular. Si la venta se concreta, según trascendió, el apuntado para reemplazarlo es Yassine Bounou, conocido como Bono. El arquero marroquí juega hoy en el Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí.
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