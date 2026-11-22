Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.
Rosario Central y Gimnasia de Mendoza chocan este domingo, desde las 16, en el Gigante de Arroyito, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.
El "Canalla" afronta el compromiso con la ventaja de jugar en condición de local, luego de completar una gran fase regular: terminó como líder de la Zona B, con 34 puntos, producto de cinco victorias consecutivas en el cierre de la primera etapa. Ahora, buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final y mantener vigente la ilusión de pelear por el título.
Por su parte, el conjunto mendocino consiguió su objetivo de meterse entre los ocho mejores de la Zona A y tendrá un desafío exigente en Rosario. Los de Darío Franco finalizaron en el octavo puesto, con 22 unidades, y consiguieron el último boleto disponible para los playoffs en su grupo.
Formaciones de Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Juan Giménez o Sebastián Zaracho, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Gonzalo Guiffrey, Ezequiel Muñoz y Leandro Carrera; Lucas Paredes, Elías Fernández, Federico Antonini, Franco Lencioni y Matías Recalde; Agustín Módica e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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