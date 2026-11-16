Robaron en la casa de la madre de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central
Fue una doble entradera en Arroyito: entraron a la casa de la madre de Gonzalo Belloso, que estaba vacía, y ataron a una vecina de 88 años.
La casa de la madre de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, fue una de las dos viviendas robadas en una doble entradera en el barrio Arroyito, en la zona norte de Rosario. Ocurrió cerca de las 4 de la mañana de este lunes 16 de noviembre. La mujer no estaba en la casa, así que los delincuentes la encontraron vacía.
Según medios rosarinos, los ladrones entraron a dos propiedades linderas. En una de ellas sorprendieron a la dueña, una mujer de 88 años, que estaba durmiendo. La ataron dentro de su casa y revisaron la vivienda.
Después pasaron a la casa de la madre de Belloso. Forzaron la puerta trasera y se llevaron dinero en efectivo y otros objetos de valor. Arroyito es el barrio donde está el estadio del Canalla, el Gigante de Arroyito. La zona norte de la ciudad volvió a quedar en el foco por este tipo de robos.
Robaron en la casa de la madre del presidente de Rosario Central
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Qué se llevaron los delincuentes de la casa de la madre de Gonzalo Belloso
De la casa de la vecina, los delincuentes se habrían llevado entre 100.000 y 120.000 pesos en efectivo y también una computadora. En la vivienda de la madre del dirigente, se informó en las últimas horas un botín cercano a los 120.000 pesos, además de otros objetos de valor que todavía no fueron recuperados.
La madre de Belloso no se encontraba en su casa en el momento del robo y tampoco se informó cómo está la vecina de 88 años. Por ahora no se conocen detenidos ni qué fiscalía tiene la investigación. Tampoco hubo un mensaje público del presidente de Rosario Central ni del club sobre lo ocurrido.
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