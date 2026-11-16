Robaron en la casa de la madre de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central

La casa de la madre de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, fue una de las dos viviendas robadas en una doble entradera en el barrio Arroyito, en la zona norte de Rosario. Ocurrió cerca de las 4 de la mañana de este lunes 16 de noviembre. La mujer no estaba en la casa, así que los delincuentes la encontraron vacía.