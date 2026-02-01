Rosario Central vs River por el Torneo Apertura 2026: goles, formaciones, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan River y Rosario Central

El equipo de Marcelo Gallardo dejó atrás un cierre de 2025 adverso y comenzó el nuevo año con dos triunfos consecutivos. Venció 1-0 a Barracas Central en el debut y luego superó 2-0 a Gimnasia en el Monumental, con un doblete de Juan Fernando Quintero. Con 6 puntos, lidera la Zona B y aún no recibió goles.

El Muñeco mantendría la base del equipo que le ganó al Lobo, aunque deberá realizar una modificación forzada por la expulsión de Matías Viña. Marcos Acuña asoma como titular si responde bien físicamente; de lo contrario, Lautaro Rivero podría ocupar el lateral izquierdo, con Paulo Díaz como alternativa en la zaga. Además, persiste la incógnita en el arco. Franco Armani regresaría recién el próximo fin de semana, mientras que Ezequiel Centurión volvió a entrenarse con normalidad y podría ser titular si el cuerpo técnico lo considera en condiciones; caso contrario, continuará Santiago Beltrán.

Rosario Central llega en alza tras reponerse de la caída ante Belgrano y vencer 2-1 a Racing en Avellaneda, con una destacada actuación de Ángel Di María. El equipo de Jorge Almirón suma 3 puntos y se ubica sexto en su zona. El Canalla buscará hacer valer su localía, donde solo perdió uno de los últimos diez cruces ante River. Para este partido, el DT no realizaría grandes cambios y además contará con Guillermo Pol Fernández, Julián Fernández y Alexis Soto, los últimos refuerzos ya habilitados.