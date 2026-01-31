Huevo Acuña vuelve a estar disponible y Marcelo Gallardo define su regreso en Rosario
El lateral izquierdo recibió el alta médica y será convocado para el duelo entre River y Rosario Central.
River recibió una noticia clave en la previa del cruce ante Rosario Central: Marcos Acuña superó la lesión que lo tuvo al margen del arranque del Torneo Apertura 2026 y ya cuenta con la autorización médica para volver a competir. Ahora, la pelota la tiene Marcelo Gallardo, que deberá decidir cuándo y cómo reincorporarlo al equipo.
El defensor dejó atrás un traumatismo en el pie izquierdo que lo obligó a perderse las primeras jornadas del campeonato y que también condicionó su preparación física. Al no poder realizar la pretemporada con normalidad, el cuerpo técnico optó por llevarlo de a poco y priorizar su recuperación total antes de arriesgarlo.
Con el visto bueno del área médica, Acuña se entrenó a la par de sus compañeros y viajará a Rosario para el encuentro de este domingo en el Gigante de Arroyito, a partir de las 21:30. Sin embargo, su presencia desde el inicio no está garantizada: Gallardo lo evaluará hasta último momento para definir si es titular o si suma minutos ingresando desde el banco.
La chance de que el campeón del mundo vuelva cuanto antes también está ligada a una necesidad concreta del equipo. La expulsión de Matías Viña en el último compromiso dejó sin un lateral izquierdo natural a River, lo que abre una vacante sensible de cara al duelo frente al Canalla.
Si el entrenador decide no apurar el regreso de Acuña, el Millonario deberá apelar a alternativas improvisadas en ese sector. De todos modos, puertas adentro confían en que el ex Sevilla pueda reaparecer y reforzar una defensa que lo necesita, tanto por jerarquía como por experiencia.
Por otro lado, en la práctica quien también fue la noticia es Kendry Páez, el flamante refuerzo ecuatoriano que llegó a préstamo desde Chelsea quien se presentó ante sus nuevos compañeros y comenzó a sumar los primeros movimientos con el plantel de la Banda.
