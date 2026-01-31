Huevo Acuña vuelve a estar disponible y Marcelo Gallardo define su regreso en Rosario

Con el visto bueno del área médica, Acuña se entrenó a la par de sus compañeros y viajará a Rosario para el encuentro de este domingo en el Gigante de Arroyito, a partir de las 21:30. Sin embargo, su presencia desde el inicio no está garantizada: Gallardo lo evaluará hasta último momento para definir si es titular o si suma minutos ingresando desde el banco.