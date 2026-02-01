Los 11 de Marcelo Gallardo para que River visita a Rosario Central

En el mediocampo no habrá cambios. El doble cinco conformado por Fausto Vera y Aníbal Moreno seguirá siendo titular, con Tomás Galván como tercer volante. Kevin Castaño, ya recuperado, ocuparía un lugar entre los suplentes, mientras que Juan Fernando Quintero volverá a ser el conductor del equipo. En la delantera, Sebastián Driussi se mantendrá como referencia ofensiva y estará acompañado por Facundo Colidio. Ian Subiabre y Maximiliano Salas continuarán como opciones desde el banco.