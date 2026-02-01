Los 11 de Marcelo Gallardo para que River visita a Rosario Central
El Millonario visitará al Canalla por el Torneo Apertura con puntaje ideal y un cambio obligado en la defensa tras la expulsión de Matías Viña.
River enfrentará a Rosario Central este domingo desde las 21.30 en el Gigante de Arroyito por el Torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo llega con puntaje ideal y solo mantiene una duda en la formación, centrada en el reemplazo del suspendido Matías Viña.
El Millonario viene de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata y mantener su arranque perfecto en el campeonato, pero para visitar al Canalla deberá realizar una modificación obligada. La expulsión de Matías Viña frente al Lobo obliga al entrenador a tocar la defensa por única vez.
En el arco continuará Santiago Beltrán. Franco Armani todavía se recupera de un desgarro en el gemelo derecho y arrastra una tendinitis, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y darle más tiempo de trabajo antes de su regreso.
La principal duda aparece en el lateral izquierdo. Marcos Acuña tiene grandes chances de volver a la titularidad si responde bien desde lo físico. En caso contrario, la alternativa es que Lautaro Rivero se mueva al lateral, con Paulo Díaz como zaguero central por ese sector.
En el mediocampo no habrá cambios. El doble cinco conformado por Fausto Vera y Aníbal Moreno seguirá siendo titular, con Tomás Galván como tercer volante. Kevin Castaño, ya recuperado, ocuparía un lugar entre los suplentes, mientras que Juan Fernando Quintero volverá a ser el conductor del equipo. En la delantera, Sebastián Driussi se mantendrá como referencia ofensiva y estará acompañado por Facundo Colidio. Ian Subiabre y Maximiliano Salas continuarán como opciones desde el banco.
La probable formación de River vs. Rosario Central
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Los datos del partido
Hora: 21.30.
TV: TNT Sports.
Árbitro: Facundo Tello.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario