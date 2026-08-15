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San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: resultado en vivo

El Ciclón recibe a Unión por la quinta fecha. 

El "Ciclón" recibe a Unión por la quinta fecha. 
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El "Ciclón" llega golpeado luego de perder el clásico ante Huracán y busca recuperarse ante su gente. Los detalles en la nota.

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San Lorenzo y Unión se enfrentan este sábado, desde las 14.30, en el Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

El "Ciclón" atraviesa un presente complicado y busca recuperarse luego de sufrir una dura derrota 2-0 ante Huracán en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro. El equipo dirigido por Néstor Gorosito acumula una victoria y tres derrotas en las primeras cuatro fechas del campeonato y necesita volver a sumar de a tres para dejar atrás un comienzo irregular.

Además, tendrá una baja obligada para recibir al elenco santafesino: Orlando Gill fue expulsado ante el "Globo" luego de darle un cabezazo a Lucas Blondel, en una acción que fue revisada por el VAR. De esta manera, el arquero paraguayo no podrá estar el sábado y su lugar será ocupado por José Devecchi, quien ya ingresó durante el clásico.

San Lorenzo viene de caer ante Huracán en el Pedro Bidegain.

San Lorenzo viene de caer ante Huracán en el Pedro Bidegain.

Por su parte, el "Tatengue" también llega después de una derrota, ya que cayó 2-1 ante Central Córdoba como local en la cuarta jornada. Además, suma un triunfo, un empate y dos derrotas en el certamen y buscará aprovechar el mal momento de su rival para lograr su primera victoria en condición de visitante.

Minuto a minuto de San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026

Momento de San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026

San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: alineaciones confirmadas

Horario y televisación

  • Hora: 14:30.
  • Estadio: Pedro Bidegain.
  • Árbitro: A confirmar.
  • VAR: A confirmar.
  • TV: ESPN Premium.

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