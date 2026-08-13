Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel y dejó un fuerte mensaje a los jugadores

La comparación refleja la dificultad que enfrenta Gorosito en sus primeras semanas al frente del plantel. El entrenador asumió en un contexto institucional complicado y ahora también necesita conseguir resultados para evitar que la presión aumente.

El próximo partido de San Lorenzo

El equipo tendrá una oportunidad inmediata para intentar cambiar el rumbo. San Lorenzo recibirá a Unión este sábado desde las 14.30, en el Nuevo Gasómetro, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro será importante no solamente para sumar puntos y abandonar el fondo de la Zona A, sino también para intentar recuperar tranquilidad después de una semana marcada por la derrota en el clásico y la visita de la barra al entrenamiento.

Gorosito deberá trabajar en los próximos días para encontrar respuestas futbolísticas y, al mismo tiempo, sostener al plantel en medio de un escenario que se volvió cada vez más exigente. La presión ya se hizo visible y el partido ante Unión aparece como una nueva prueba para un equipo que necesita reaccionar.