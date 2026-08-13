Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel y dejó un fuerte mensaje a los jugadores
Integrantes de la Gloriosa Butteler se acercaron a la práctica después de la derrota ante Huracán y hablaron con el plantel y Gorosito.
San Lorenzo atraviesa un momento de máxima tensión y este jueves se produjo una situación particular durante el entrenamiento: integrantes de la barra brava se hicieron presentes en la práctica y mantuvieron una charla con los jugadores y Néstor Gorosito. El encuentro ocurrió después de la derrota en el clásico ante Huracán y en medio de una preocupante seguidilla de resultados.
Según trascendió, el mensaje transmitido durante la visita fue contundente: que los futbolistas entiendan la importancia de representar a San Lorenzo y que quienes no quieran continuar en el club den un paso al costado. La situación se produjo en un contexto deportivo delicado. El Ciclón apenas sumó tres puntos en las primeras cuatro fechas del Torneo Clausura y marcha último en la Zona A. La caída frente a Huracán profundizó el malestar y volvió a poner el foco sobre un equipo que todavía no logró encontrar regularidad.
El presente también golpea directamente al ciclo de Gorosito. Desde su llegada, el equipo consiguió apenas una victoria, además de un empate y tres derrotas. El empate fue ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina, una competencia de la que posteriormente quedó eliminado. La visita no estuvo dirigida únicamente a los futbolistas. Los integrantes de la Gloriosa Butteler también mantuvieron un diálogo con Gorosito, cuyo comienzo en el cargo quedó marcado por una estadística negativa en comparación con sus antecesores recientes.
El peor arranque entre los últimos cinco técnicos de San Lorenzo
Después de sus primeros cinco partidos al frente del equipo, Pipo es el entrenador que menos triunfos consiguió y el que más derrotas acumuló entre los últimos cinco técnicos que pasaron por San Lorenzo. Su antecesor, Gustavo Álvarez, había tenido un inicio mucho más favorable y se mantuvo invicto durante sus primeros cinco encuentros, con dos victorias y tres empates.
Antes de él, Damián Ayude había conseguido un triunfo, tres empates y una derrota en sus primeros compromisos. Miguel Ángel Russo, por su parte, registró tres victorias, un empate y una caída, mientras que Leandro Romagnoli había comenzado con dos triunfos, un empate y dos derrotas.
La comparación refleja la dificultad que enfrenta Gorosito en sus primeras semanas al frente del plantel. El entrenador asumió en un contexto institucional complicado y ahora también necesita conseguir resultados para evitar que la presión aumente.
El próximo partido de San Lorenzo
El equipo tendrá una oportunidad inmediata para intentar cambiar el rumbo. San Lorenzo recibirá a Unión este sábado desde las 14.30, en el Nuevo Gasómetro, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro será importante no solamente para sumar puntos y abandonar el fondo de la Zona A, sino también para intentar recuperar tranquilidad después de una semana marcada por la derrota en el clásico y la visita de la barra al entrenamiento.
Gorosito deberá trabajar en los próximos días para encontrar respuestas futbolísticas y, al mismo tiempo, sostener al plantel en medio de un escenario que se volvió cada vez más exigente. La presión ya se hizo visible y el partido ante Unión aparece como una nueva prueba para un equipo que necesita reaccionar.
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