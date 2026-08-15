Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Unión por Internet

Además, tendrá una baja obligada para recibir al elenco santafesino: Orlando Gill fue expulsado ante el "Globo" luego de darle un cabezazo a Lucas Blondel, en una acción que fue revisada por el VAR. De esta manera, el arquero paraguayo, una de las revelaciones del Mundial 2026, no podrá estar el sábado y su lugar será ocupado por José Devecchi.