Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Unión por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura.
San Lorenzo y Unión se miden este sábado, desde las 14.30, en el Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.
El "Ciclón" busca recuperarse luego de sufrir una dura derrota 2-0 ante Huracán en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro, por lo que acumula una victoria y tres derrotas en las primeras cuatro fechas del campeonato y necesita volver a sumar de a tres para dejar atrás un comienzo irregular.
Además, tendrá una baja obligada para recibir al elenco santafesino: Orlando Gill fue expulsado ante el "Globo" luego de darle un cabezazo a Lucas Blondel, en una acción que fue revisada por el VAR. De esta manera, el arquero paraguayo, una de las revelaciones del Mundial 2026, no podrá estar el sábado y su lugar será ocupado por José Devecchi.
Por su parte, el "Tatengue" también llega golpeado, ya que cayó 2-1 ante Central Córdoba como local en la cuarta jornada. Además, suma un triunfo, un empate y dos derrotas en el certamen y buscará aprovechar el mal momento de su rival para lograr su primera victoria en condición de visitante.
Formaciones de San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Unión
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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