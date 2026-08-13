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San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El "Ciclón" llega golpeado luego de perder el clásico ante Huracán y busca recuperarse ante su gente. Los detalles en la nota.

El Ciclón recibe a Unión por la quinta fecha. 

El "Ciclón" recibe a Unión por la quinta fecha. 

San Lorenzo y Unión se enfrentan este sábado, desde las 14.30, en el Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

El "Ciclón" atraviesa un presente complicado y busca recuperarse luego de sufrir una dura derrota 2-0 ante Huracán en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro. El equipo dirigido por Néstor Gorosito acumula una victoria y tres derrotas en las primeras cuatro fechas del campeonato y necesita volver a sumar de a tres para dejar atrás un comienzo irregular.

Además, tendrá una baja obligada para recibir al elenco santafesino: Orlando Gill fue expulsado ante el "Globo" luego de darle un cabezazo a Lucas Blondel, en una acción que fue revisada por el VAR. De esta manera, el arquero paraguayo no podrá estar el sábado y su lugar será ocupado por José Devecchi, quien ya ingresó durante el clásico.

San Lorenzo viene de caer ante Huracán en el Pedro Bidegain.

San Lorenzo viene de caer ante Huracán en el Pedro Bidegain.

Por su parte, el "Tatengue" también llega después de una derrota, ya que cayó 2-1 ante Central Córdoba como local en la cuarta jornada. Además, suma un triunfo, un empate y dos derrotas en el certamen y buscará aprovechar el mal momento de su rival para lograr su primera victoria en condición de visitante.

Formaciones de San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura - Zona A

  • San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
  • Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Horario y televisación

  • Hora: 14:30.
  • Estadio: Pedro Bidegain.
  • Árbitro: A confirmar.
  • VAR: A confirmar.
  • TV: ESPN Premium.

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