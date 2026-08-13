San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Ciclón" llega golpeado luego de perder el clásico ante Huracán y busca recuperarse ante su gente. Los detalles en la nota.
San Lorenzo y Unión se enfrentan este sábado, desde las 14.30, en el Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.
El "Ciclón" atraviesa un presente complicado y busca recuperarse luego de sufrir una dura derrota 2-0 ante Huracán en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro. El equipo dirigido por Néstor Gorosito acumula una victoria y tres derrotas en las primeras cuatro fechas del campeonato y necesita volver a sumar de a tres para dejar atrás un comienzo irregular.
Además, tendrá una baja obligada para recibir al elenco santafesino: Orlando Gill fue expulsado ante el "Globo" luego de darle un cabezazo a Lucas Blondel, en una acción que fue revisada por el VAR. De esta manera, el arquero paraguayo no podrá estar el sábado y su lugar será ocupado por José Devecchi, quien ya ingresó durante el clásico.
Por su parte, el "Tatengue" también llega después de una derrota, ya que cayó 2-1 ante Central Córdoba como local en la cuarta jornada. Además, suma un triunfo, un empate y dos derrotas en el certamen y buscará aprovechar el mal momento de su rival para lograr su primera victoria en condición de visitante.
Formaciones de San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Horario y televisación
- Hora: 14:30.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: ESPN Premium.
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