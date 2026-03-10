Sarmiento de Junín vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
Los locales buscan hacerse fuertes en casa para seguir sumando, mientras que los de Avellaneda llegan con confianza tras una goleada y quieren acercarse a los puestos de arriba.
Sarmiento de Junín y Racing protagonizarán este martes el último encuentro de la jornada correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El partido se disputará desde las 22:00 en el estadio Eva Perón, donde el conjunto local intentará aprovechar su fortaleza en casa para sumar puntos importantes, mientras que la Academia buscará prolongar su buen momento para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs.
El equipo de Junín llega a este compromiso con algo más de tranquilidad luego de haber cortado una racha negativa que había generado preocupación. Tras acumular tres derrotas consecutivas, el conjunto dirigido por su cuerpo técnico logró volver a la victoria y recuperar confianza. En su última presentación se impuso por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en condición de local, un resultado que le permitió tomar aire en la tabla.
El único tanto de ese partido fue convertido por Junior Marabel, quien apareció en un momento clave para darle al equipo tres puntos muy valiosos. Gracias a ese triunfo, el Verde alcanzó las nueve unidades en el campeonato, producto de tres victorias y cinco empates en las primeras fechas del certamen. Más allá de las dificultades, ha sabido hacerse fuerte en su estadio, ya que los tres triunfos que consiguió hasta ahora fueron jugando en el Eva Perón.
El conjunto de Junín durante la semana confirmó una incorporación para reforzar el plantel. Se trata de Nicolás Pasquini, lateral izquierdo de 35 años, quien llegó en condición de libre tras finalizar su etapa en Sporting Cristal de Perú. Su experiencia podría aportar variantes al equipo en la recta final del torneo.
Por su parte, Racing atraviesa un presente positivo y llega a este compromiso con la confianza en alza. El equipo de Avellaneda acumula cinco partidos sin conocer la derrota y viene de protagonizar una contundente victoria en la jornada anterior. En Tucumán goleó a Atlético con un marcador que reflejó su dominio durante el encuentro.
En ese partido se destacaron especialmente Duván Vergara, autor de dos goles, y Santiago Solari, quien también aportó su tanto para completar la goleada. Además, el encuentro marcó el debut de Tomás Pérez, un juvenil de apenas 17 años que dejó una buena impresión en su primera aparición con el plantel profesional y que, tras ese estreno, firmó su primer contrato profesional con la institución.
Sin embargo, no todo es tranquilidad en la Academia. En los últimos días surgió una situación interna vinculada al capitán del equipo. Santiago Sosa mantiene un conflicto con la dirigencia debido a un reclamo por una mejora en su contrato, lo que abrió un frente de negociación entre el jugador y el club. Mientras tanto, el equipo intentará mantenerse enfocado en el objetivo deportivo: seguir sumando puntos para consolidarse en la pelea del torneo.
Sarmiento vs. Racing: probables formaciones
- Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz o Nicolás Pasquini; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo; Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Tomás Conechny o Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Sarmiento vs. Racing: otros datos
- Hora: 22:00.
- Estadio: Eva Perón.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: ESPN Premium.
