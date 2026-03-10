Sarmiento de Junín vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

En ese partido se destacaron especialmente Duván Vergara, autor de dos goles, y Santiago Solari, quien también aportó su tanto para completar la goleada. Además, el encuentro marcó el debut de Tomás Pérez, un juvenil de apenas 17 años que dejó una buena impresión en su primera aparición con el plantel profesional y que, tras ese estreno, firmó su primer contrato profesional con la institución.

Sin embargo, no todo es tranquilidad en la Academia. En los últimos días surgió una situación interna vinculada al capitán del equipo. Santiago Sosa mantiene un conflicto con la dirigencia debido a un reclamo por una mejora en su contrato, lo que abrió un frente de negociación entre el jugador y el club. Mientras tanto, el equipo intentará mantenerse enfocado en el objetivo deportivo: seguir sumando puntos para consolidarse en la pelea del torneo.

Sarmiento vs. Racing: probables formaciones

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz o Nicolás Pasquini; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz o Nicolás Pasquini; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez; Junior Marabel. Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo; Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Tomás Conechny o Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Sarmiento vs. Racing: otros datos

Hora: 22:00.

22:00. Estadio: Eva Perón.

Eva Perón. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. VAR: Salomé Di Iorio.

Salomé Di Iorio. TV: ESPN Premium.