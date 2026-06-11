Alerta: el gesto de Dibu Martínez en la práctica de la Selección Argentina que encendió las alarmas

El instante que captaron las cámaras: ¿Dibu Martínez dolorido?

El momento de máxima tensión de la tarde ocurrió durante un ejercicio de reflejos y remates a corta distancia: el "Dibu" voló y logró sacar una pelota exigida utilizando justamente la mano lastimada.

Inmediatamente después del impacto, el arquero hizo un evidente gesto de dolor y molestia en su rostro, tomándose la mano por unos segundos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065220196747362505&partner=&hide_thread=false El gesto de Dibu Martínez en la práctica de la Selección Argentina que encendió las alarmaspic.twitter.com/wLMxrMy7gR — minutouno (@minutounocom) June 11, 2026

El fotograma y el video del momento exacto fueron captados de inmediato por las cámaras de los medios presentes y no tardaron en viralizarse en las redes sociales, generando una enorme cantidad de repercusiones y debates entre los fanáticos sobre si el arquero estrella de la Scaloneta está realmente al ciento por ciento de sus capacidades físicas para afrontar la alta competencia que se avecina.