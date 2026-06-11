Alerta: el gesto de Dibu Martínez en la práctica de la Selección Argentina que encendió las alarmas
A días del debut en el Mundial 2026, Lionel Scaloni suma varias incógnitas por el estado físico de varios de sus referentes.
La Selección Argentina no tiene paz en la antesala del debut del Mundial 2026. A las complicaciones físicas de Nicolás Tagliafico y la baja de Leonardo Balerdi, este jueves se sumó una imagen que congeló el corazón de todos los hinchas: Dibu Martínez protagonizó un fuerte gesto de dolor en su mano lesionada durante el entrenamiento a puertas abiertas.
El arquero marplatense transita los últimos días de recuperación tras sufrir una fractura en uno de sus dedos. Si bien los plazos indicaban que llegaría en condiciones al estreno, la exigencia de la práctica de este jueves volvió a sembrar mantos de duda sobre su estado real.
Durante el inicio de la jornada en el búnker argentino, el arquero del Aston Villa venía realizando trabajos de baja intensidad y de manera diferenciada junto al cuerpo médico para evitar cualquier tipo de impacto en la zona afectada.
Sin embargo, con el correr de los minutos y ante la mirada de la prensa, se lo vio meterse en plena acción para realizar algunos ejercicios específicos con pelota.
El instante que captaron las cámaras: ¿Dibu Martínez dolorido?
El momento de máxima tensión de la tarde ocurrió durante un ejercicio de reflejos y remates a corta distancia: el "Dibu" voló y logró sacar una pelota exigida utilizando justamente la mano lastimada.
Inmediatamente después del impacto, el arquero hizo un evidente gesto de dolor y molestia en su rostro, tomándose la mano por unos segundos.
El fotograma y el video del momento exacto fueron captados de inmediato por las cámaras de los medios presentes y no tardaron en viralizarse en las redes sociales, generando una enorme cantidad de repercusiones y debates entre los fanáticos sobre si el arquero estrella de la Scaloneta está realmente al ciento por ciento de sus capacidades físicas para afrontar la alta competencia que se avecina.
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