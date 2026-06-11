Real Madrid nombró "socio de honor" al papa León XIV: el comunicado del club
El club español dio a conocer la decisión de la Junta Directiva este jueves, con un breve comunicado en su página web. Los detalles.
En la tarde de este jueves, el reconocido club Real Madrid informó que nombró "socio de honor" al papa León XIV y así lo dio a conocer en su página web: "La Junta Directiva, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar socio de honor del Real Madrid, máxima distinción que concede nuestro club, a Su Santidad el Papa León XIV", escribieron.
En este sentido, indicaron: "El Real Madrid muestra de esta manera su admiración y reconocimiento a una figura universal que representa a miles de millones de personas, y que promueve la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo".
"Su visita al estadio Santiago Bernabéu el pasado 8 de junio de 2026 ha sido un honor para el Real Madrid y quedará para siempre como una de las imágenes más emocionantes de nuestra historia", manifestaron desde uno de los clubes más exitosos de España.
El papa León XIV reveló su pasado futbolero: de qué jugaba
A través de sus redes y en un reciente evento, el Papa León XIV sorprendió a todos los fieles en la previa al Mundial 2026. El Sumo Pontífice no solo dejó una profunda enseñanza sobre el trabajo en equipo, sino que además compartió divertidas anécdotas personales jugando al fútbol.
La reflexión sobre el Mundial 2026 y la vida en comunidad
En el marco de su actual viaje apostólico, la máxima autoridad de la Iglesia se sumó al clima del Mundial que comenzará mañana. "El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos", expresó desde su cuenta oficial de X (ex Twitter).
Para reforzar su idea de cara al inicio de la competencia, apeló a una contundente metáfora deportiva que resonó con fuerza: "Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego". En este mismo sentido, concluyó que aquel que no sabe vivir de forma solidaria con y para los demás, tampoco ha logrado comprender verdaderamente el sentido de la vida, instando a los cristianos a ser bondadosos, compasivos y buscar el bien ajeno sin ningún tipo de interés.
El pasado deportivo del Papa León XIV
Más allá de la enseñanza espiritual, un video reciente mostró una faceta mucho más distendida del pontífice al recordar su juventud vinculada al deporte. Entre risas, confesó ante los presentes que, aunque actualmente juega al tenis, de joven practicaba fútbol americano, al cual calificó entre bromas como "un poco más violento".
Sin embargo, también detalló su experiencia con el fútbol tradicional mientras estaba en Trujillo y luego en Perú con los seminaristas. "Jugaba de defensa, si quieren saber. No era gran goleador", admitió con mucha simpatía.
Además, recordó con gran cariño que su primera experiencia viviendo a pleno un torneo global fue el de España 1982 cuando se mudó a Roma. Por último, remarcó un consejo vital para todos: "Un poco de deporte hace bien a todos, hay que buscar cómo conservar la salud del cuerpo, la mente y el alma".
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