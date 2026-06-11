La decisión de Lionel Scaloni con Nicolás Tagliafico a días del debut en el Mundial 2026

Reunión clave entre Nicolás Tagliafico y Lionel Scaloni

Según informó este jueves el medio Doble Amarilla, se llevó a cabo una reunión clave entre el cuerpo técnico, el cuerpo médico y el propio Tagliafico. A diferencia de lo ocurrido con otros futbolistas, la decisión final trajo un alivio parcial para el grupo: se determinó que el defensor continúe formando parte del plantel.

El plan de acción con el ex Independiente consistirá en preservarlo de las cargas físicas y evaluar su evolución entrenamiento a entrenamiento hasta el próximo lunes, día en que se tomará una postura definitiva sobre sus tiempos de recuperación.

A pesar de confirmarse su permanencia en la delegación, la gravedad de la distensión muscular le impedirá estar en el estreno mundialista. Está completamente descartado que el lateral pueda sumar minutos en los primeros dos compromisos de la Albiceleste, por lo que no podrá jugar contra Argelia ni contra Austria.

Con este escenario, el cuerpo técnico deberá meter mano en el equipo titular para el debut, mientras prende velas para que la recuperación de Tagliafico avance de manera óptima de cara al cierre de la primera fase y las instancias decisivas.