El insólito motivo por el que se cayó la vuelta de Sebastián Driussi a River

Y agregó: “En ese momento tenía a mi nena y mi mujer estaba embarazada. Nosotros queríamos salir de Rusia porque no venía jugando mucho, no estaba jugando en mi posición, igualmente salí campeón cinco veces, tres del torneo local y dos de la Copa Rusa”.

Si bien tenía el deseo intacto de ser dirigido nuevamente por el Muñeco, finalmente el delantero permaneció en Zenit un tiempo más y reveló la causa que truncó su vuelta a Núñez: “Estuvo la posibilidad de volver a River, me llamó mi representante para decirme que estaba la chance. Yo estaba contento, saltando en una pata, lo llamo a mi viejo y le digo que me espere. Pero después pasó que Malcom se lesionó y el jugador que iba a venir por él lo compró el Porto. Pepe se llamaba, no sé ni donde jugaba, y ahí me dicen en el Zenit que no me iban a dejar ir”.

Asimismo, Driussi dejó en claro que el conjunto de San Petersburgo le había abierto las puertas para salir, pero terminó cambiando de opinión a último momento: “Ya me había dado el ok, pero justo se lesiona Malcom y necesitaban que yo me quede. Y Pepe que iba a venir no vino… después me quedé, estuve seis meses más y me compró el club en el que estoy ahora”.

Por último, en medio de los rumores que indicaban que se fue libre de Zenit y decidió jugar en la MLS en lugar de retornar al Millonario, el atacante de 26 años remarcó: “No quedé con el pase en mi poder y elegí ir a Austin, porque si yo me quedaba con el pase en mi poder lo primero que hacía era volver a River. La gente de River siempre me demuestra cariño”.