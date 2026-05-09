Escándalo en el Real Madrid: quién sería el responsable de filtrar la información

En ese contexto, el diario Sport publicó un duro artículo firmado por Alejandro Alcázar, donde se apunta directamente contra Solari. “Florentino Pérez lo repescó, le dieron el puesto de responsable de la cantera pero le relevaron por su inacción y ahora se ha convertido en un problema para el club”, sostuvo el periodista.

Al mismo tiempo, dentro del plantel también buscan dejar atrás otro episodio que generó repercusión internacional: el fuerte cruce entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. En las últimas horas, Mina Bonino, esposa del mediocampista uruguayo, publicó un mensaje en redes sociales dando su versión sobre el conflicto entre ambos futbolistas.

La actualidad de Solari dentro del club aparece marcada por la indefinición. El ex entrenador regresó al Real Madrid a fines de 2022, luego de su salida del América de México, y fue incorporado inicialmente como director de fútbol. Sin embargo, ese puesto ya estaba ocupado por José Ángel Sánchez, quien continúa desempeñándose como director general.

florentino perez real madrid Real Madrid apuntó contra la Liga Española y el fondo CVC - @realmadrid

Con el correr de los meses, el rol del argentino fue cambiando hasta quedar vinculado al trabajo en las divisiones juveniles, un área que posteriormente pasó a estar bajo la órbita de Manu Fernández. Desde entonces, su presencia quedó reducida a funciones institucionales y apariciones en partidos importantes como representante del club.

Según trascendió en medios españoles, dentro de la dirigencia consideran que la situación de Solari es un tema pendiente de resolución. El ex futbolista habría pedido tiempo mientras espera una nueva oportunidad como entrenador, aunque esa propuesta todavía no apareció.

Mientras tanto, la desconfianza en torno a las supuestas filtraciones incrementó la preocupación interna. La conducción deportiva del Real Madrid continúa encabezada por Florentino Pérez junto a José Ángel Sánchez, Juni Calafat y el entrenador del primer equipo, un esquema que desde el club defienden como clave para sostener una de las etapas más exitosas de su historia reciente.