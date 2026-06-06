🔴Selección Argentina vs. Honduras EN VIVO: goles minuto a minuto del amistoso previo al Mundial 2026

El primer ensayo: El encuentro se juega este sábado en el estadio Kyle Field de Texas, marcando la primera de las dos pruebas de preparación del equipo antes de su debut frente a Argelia el próximo 16 de junio.

La evolución del capitán: Lionel Messi "viene bien" y dejó de entrenarse de forma totalmente diferenciada tras su sobrecarga en el isquiotibial izquierdoe.

Las bajas por precaución: El arquero Emiliano "Dibu" Martínez no atajará para cuidar su fractura en el dedo anular derecho; además, defensores como Nahuel Molina y Gonzalo Montiel arrastran desgarros y Nicolás Paz quedó descartado por un golpe en la rodilla.

Equipo alternativo y sin riesgos: Con pilares como Leandro Paredes y Julián Álvarez tocados físicamente, Scaloni confirmó en conferencia de prensa que hará "un mix" y no arriesgará a ningún futbolista que no esté en plenitud de condiciones.