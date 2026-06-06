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🔴Selección Argentina vs. Honduras EN VIVO: goles minuto a minuto del amistoso previo al Mundial 2026
La Selección Argentina choca ante Honduras en Texas en el primer ensayo rumbo al Mundial 2026. Scaloni preserva a los tocados.
El equipo campeón de Lionel Scaloni busca su mejor forma futbolística esta noche frente a Honduras en Estados Unidos. La Selección Argentina utilizará este encuentro amistoso preparatorio para evaluar el estado físico general del plantel, que presenta varios lesionados de cara al inminente debut oficial.
IMPORTANTE: Que canal pasa a la Selección Argentina vs Honduras
El plantel de la Selección Argentina rinde examen en Texas
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El primer ensayo: El encuentro se juega este sábado en el estadio Kyle Field de Texas, marcando la primera de las dos pruebas de preparación del equipo antes de su debut frente a Argelia el próximo 16 de junio.
La evolución del capitán: Lionel Messi "viene bien" y dejó de entrenarse de forma totalmente diferenciada tras su sobrecarga en el isquiotibial izquierdoe.
Las bajas por precaución: El arquero Emiliano "Dibu" Martínez no atajará para cuidar su fractura en el dedo anular derecho; además, defensores como Nahuel Molina y Gonzalo Montiel arrastran desgarros y Nicolás Paz quedó descartado por un golpe en la rodilla.
Equipo alternativo y sin riesgos: Con pilares como Leandro Paredes y Julián Álvarez tocados físicamente, Scaloni confirmó en conferencia de prensa que hará "un mix" y no arriesgará a ningún futbolista que no esté en plenitud de condiciones.
Las ilusiones de la "H": Honduras, equipo dirigido por el técnico español José Francisco Molina, buscará su primera victoria histórica ante la Albiceleste apostando por la gran novedad de su convocatoria: Keyrol Figueroa, prometedor delantero de las divisiones inferiores del Liverpool.
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