Por qué no ataja Dibu Martínez hoy en la Selección Argentina
La ausencia de Dibu Martínez en el arco de la Selección genera preocupación para varios. Conocé el motivo de su baja en el amistoso y cómo está hoy.
La Selección Argentina se enfrenta hoy a Honduras en un nuevo amistoso preparatorio, pero la gran sorpresa para varios es que no atajará Dibu Martínez. El arquero titular quedó descartado para este compromiso internacional debido a un problema físico, lo que obligó a Lionel Scaloni a realizar un cambio obligado.
Qué lesión tiene Dibu Martínez y quién será su reemplazante
Según la información confirmada, el marplatense arrastra una pequeña fractura en uno de sus dedos. Esta delicada lesión se produjo en la previa de la final de la Europa League que disputó con el Aston Villa el pasado 20 de mayo. Bajo esas condiciones, el guardameta atajó, se consagró campeón y no volvió a pisar un campo de juego para dedicarse a fondo a su recuperación médica.
A raíz de este cuadro clínico, se encuentra realizando entrenamientos diferenciados con el dedo inmovilizado para no exigir de más la zona lastimada. Por este motivo precautorio, el titular en el arco albiceleste para el duelo ante los centroamericanos será Juan Musso.
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¿Llega en condiciones al debut en el Mundial 2026?
A pesar de perderse los amistosos de preparación ante Honduras y frente a Islandia, el arquero de 33 años llegará óptimo para el esperado debut mundialista. El marplatense habló brevemente al pasar con la prensa y llevó absoluta tranquilidad a todos los hinchas de cara al partido inaugural ante Argelia.
"Muy bien. Llego, llego", resumió rápidamente el propio futbolista para dejar en claro que su recuperación evoluciona de manera favorable y estará disponible.
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