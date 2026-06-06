Por qué no ataja Dibu Martínez hoy en la Selección Argentina

dibu practica (1) Dibu Martínez, con un vendaje en la primera práctica de la Selección Argentina a días del Mundial 2026.

Qué lesión tiene Dibu Martínez y quién será su reemplazante

Según la información confirmada, el marplatense arrastra una pequeña fractura en uno de sus dedos. Esta delicada lesión se produjo en la previa de la final de la Europa League que disputó con el Aston Villa el pasado 20 de mayo. Bajo esas condiciones, el guardameta atajó, se consagró campeón y no volvió a pisar un campo de juego para dedicarse a fondo a su recuperación médica.