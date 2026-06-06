Por qué Lionel Messi no es titular hoy en la Selección Argentina
La ausencia de Lionel Messi entre los once titulares sorprendió a los hinchas desprevenidos. Conocé el verdadero motivo por el que no jugará desde el arranque.
La Selección Argentina se enfrenta a Honduras en un nuevo amistoso internacional de preparación en Estados Unidos. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada para algunos es la ausencia de Lionel Messi en el equipo titular, una noticia que dejó a miles de fanáticos expectantes por saber qué le ocurrió verdaderamente.
Por qué no juega Messi para la Selección Argentina contra Honduras
El capitán del equipo campeón del mundo no iniciará el partido de esta tarde debido a que arrastra una sobrecarga muscular. Durante los entrenamientos de esta última semana, el astro rosarino no logró sentirse al ciento por ciento desde el aspecto físico, por lo que el cuerpo técnico decidió que no será arriesgado hoy desde el minuto cero.
A pesar de esta medida precautoria, hay un consuelo para los miles de hinchas que asistirán al Kyle Field Stadium. El referente de la Selección Argentina estará en el banco de suplentes y el entrenador Lionel Scaloni reveló que podría sumar algunos minutos en el complemento, siempre y cuando el propio jugador se vea en óptimas condiciones para hacerlo.
La formación alternativa de la Selección Argentina
Para este compromiso atípico, la escuadra nacional presentará varias bajas de peso y utilizará solamente a tres de sus habituales titulares (Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada).
De esta manera, los once elegidos por Scaloni para saltar al campo de juego son: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Lautaro Martínez y Thiago Almada.
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