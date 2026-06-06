Insólito error en el amistoso de la Selección Argentina vs. Honduras: sonó Los Palmeras en vez del Himno
Un increíble blooper se vivió en la previa del amistoso de la Selección Argentina. En vez del Himno, por error sonó el clásico Bombón Asesino.
La Selección Argentina protagonizó un momento insólito antes de comenzar su partido amistoso internacional frente a Honduras. Cuando los jugadores se formaron en el campo de juego para cantar las estrofas patrias, por los altoparlantes comenzó a sonar sorpresivamente la clásica introducción musical del grupo tropical santafesino.
El increíble blooper con Los Palmeras y la reacción del equipo
El insólito error de la organización local en los Estados Unidos se volvió viral de inmediato a través de las redes sociales. Justo en el solemne instante en que debía sonar el Himno Nacional, los encargados del sonido del estadio dieron play equivocadamente a la inconfundible melodía de "El Bombón Asesino", el histórico hit de la banda Los Palmeras.
La situación generó risas contenidas y caras de absoluta sorpresa tanto entre los futbolistas titulares como en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, quienes no lograban comprender del todo lo que estaba ocurriendo en el Kyle Field.
Afortunadamente, tras unos segundos de confusión generalizada, la organización del evento al rato reparó el error. Inmediatamente cortaron la cumbia santafesina, pusieron la pista correcta y la ceremonia protocolar pudo concluir con total normalidad para dar inicio al ansiado encuentro de preparación mundialista.
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