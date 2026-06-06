Insólito error en el amistoso de la Selección Argentina vs. Honduras: sonó Los Palmeras en vez del Himno

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2063412745618292970&partner=&hide_thread=false ¡Parece chiste! Pusieron Los Palmeras en lugar del Himno Nacional Argentino pic.twitter.com/dpfGxyD56A — minutouno (@minutounocom) June 7, 2026

El increíble blooper con Los Palmeras y la reacción del equipo

El insólito error de la organización local en los Estados Unidos se volvió viral de inmediato a través de las redes sociales. Justo en el solemne instante en que debía sonar el Himno Nacional, los encargados del sonido del estadio dieron play equivocadamente a la inconfundible melodía de "El Bombón Asesino", el histórico hit de la banda Los Palmeras.