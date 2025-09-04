MinutoUno

Selección Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026: resultado en vivo

La “Albiceleste” recibe a la "Vinotinto" en El Monumental en un duelo que marcará la despedida del capitán de los encuentros oficiales en el país.

EN VIVO

La Selección Argentina vive este jueves una jornada cargada de emoción cuando enfrente a Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Más allá de lo deportivo, el encuentro quedará en la historia por ser el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional en territorio argentino, un hecho que sus propios dichos en la previa terminaron de confirmar.

El partido está programado para las 20:30 y será transmitido por TyC Sports y Telefe. El árbitro designado es el chileno Piero Maza, con Juan Lara a cargo del VAR. El equipo de Lionel Scaloni llega con los deberes cumplidos, ya que lidera la clasificación con comodidad y aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo tras la histórica goleada 4-1 ante Brasil en Río de Janeiro.

Minuto a minuto de Argentina vs. Venezuela

Live Blog Post

Arrancó el partido y lo tuvo la Argentina

Entre Messi, Mastantuono y Julián Álvarez armaron una buena jugada que hizo lucir al arquero venezolano.

Live Blog Post

Lionel Messi, emocionado con el Himno

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1963748176529121349&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Lionel Messi, emocionado en la entrada en calor

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1963740759473132000&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Argentina vs. Venezuela: formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
  • Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Live Blog Post

Argentina vs. Venezuela: otros datos

  • Estadio: Mas Monumental.
  • Horario: 20:30.
  • Árbitro: Piero Maza (CHI).
  • VAR: Juan Lara (CHI).
  • TV: TyC Sports y Telefe.

Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Embed
Standings provided by Sofascore
Embed

Dejá tu comentario

Temas

