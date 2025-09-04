Selección Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026: resultado en vivo

Arrancó el partido y lo tuvo la Argentina
Entre Messi, Mastantuono y Julián Álvarez armaron una buena jugada que hizo lucir al arquero venezolano.
La “Albiceleste” recibe a la "Vinotinto" en El Monumental en un duelo que marcará la despedida del capitán de los encuentros oficiales en el país.
La Selección Argentina vive este jueves una jornada cargada de emoción cuando enfrente a Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Más allá de lo deportivo, el encuentro quedará en la historia por ser el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional en territorio argentino, un hecho que sus propios dichos en la previa terminaron de confirmar.
El partido está programado para las 20:30 y será transmitido por TyC Sports y Telefe. El árbitro designado es el chileno Piero Maza, con Juan Lara a cargo del VAR. El equipo de Lionel Scaloni llega con los deberes cumplidos, ya que lidera la clasificación con comodidad y aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo tras la histórica goleada 4-1 ante Brasil en Río de Janeiro.
