Selección Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026: resultado en vivo

La Selección Argentina vive este jueves una jornada cargada de emoción cuando enfrente a Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Más allá de lo deportivo, el encuentro quedará en la historia por ser el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional en territorio argentino, un hecho que sus propios dichos en la previa terminaron de confirmar.