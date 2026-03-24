Día de la Memoria: los campeones del mundo que se suman al "Nunca más"

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Los clubes grandes y el pedido de Día de la Memoria

Además de los futbolistas a título personal, las principales instituciones del fútbol argentino se sumaron al reclamo de Nunca Más. Los clubes grandes compartieron imágenes y mensajes en sus cuentas oficiales, reafirmando el compromiso con la democracia y el pedido de justicia en un nuevo aniversario del golpe militar.