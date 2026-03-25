Calendario feriados: a quiénes les puede corresponder asueto y fin de semana largo por el Mundial 2026
Mientras la pasión futbolera crece, algunos sectores podrían disfrutar de asuetos para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Calendario completo.
La fiebre por el Mundial 2026 ya se hace sentir y resurgen las clásicas especulaciones sobre posibles asuetos, cambios de horarios laborales y permisos especiales en las escuelas para alentar a la "Scaloneta". El Gobierno Nacional aún no camnió el calendario de feriados todavía.
En 2022, el Consejo Federal de Educación consensuó que los partidos de Argentina representaban una excelente oportunidad pedagógica y cultural. En aquella ocasión, el Ministerio de Educación Nacional avaló que las escuelas transmitieran los encuentros en las aulas, transformando la pasión deportiva en un motor para abordar materias como geografía, historia y formación ética.
Para este nuevo desafío mundialista, se espera que las distintas jurisdicciones adopten posturas similares, flexibilizando horarios de ingreso y egreso, pero sin suspender formalmente las clases.
¿Qué pasará en la provincia de Buenos Aires y CABA?
Durante el último Mundial, la provincia de Buenos Aires optó por mantener el dictado normal de clases, pero implementó una "tolerancia" en los horarios de llegada y salida. Los días que la Selección jugaba temprano, se permitió el ingreso demorado de los alumnos, mientras que en los partidos de la tarde se habilitó el retiro anticipado. Además, se lanzó el micrositio "Golazo, el Mundial en la Escuela" para trabajar contenidos transversales. Es altamente probable que esta dinámica de flexibilidad y aprovechamiento pedagógico se repita para los partidos de este año.
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Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantuvo una postura de mayor autonomía institucional. En Qatar, el Ministerio de Educación porteño determinó que la visualización de los partidos quedaba a estricta "elección de cada equipo de conducción". La cartera aclaró que no facilitaría pantallas ni televisores, pero tampoco prohibiría la transmisión, remarcando que las inasistencias se contabilizarían con total normalidad.
¿Cambia el calendario de feriados? Panorama en el resto de las provincias
El escenario federal muestra matices, pero una tendencia clara: priorizar que los chicos vean los partidos dentro de la escuela.
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Córdoba y Santa Fe: Ambas provincias históricamente rechazan otorgar asuetos o justificar faltas. Apuestan a que cada escuela decida de manera autónoma si transmite los partidos, utilizándolos como disparadores didácticos para diversas materias.
Mendoza y San Luis: Durante Qatar, Mendoza otorgó el "presente justificado" hasta un rato después de finalizado el primer partido de la Selección que se jugó temprano. San Luis fue un paso más allá, dándole a cada estudiante "la libertad de decidir si quiere ver el partido en la escuela o en su casa", sin computar faltas por llegadas tarde o retiros anticipados que coincidieran con los encuentros de Argentina.
Tierra del Fuego y Catamarca: En el sur, Tierra del Fuego no suspendió clases pero sí tuvo "contemplación para las llegadas tardes y retiros anticipados". En Catamarca, para los partidos de primera hora, se autorizó iniciar la jornada escolar 30 minutos después de la finalización del encuentro deportivo.
Aunque el fixture actual marca que los primeros compromisos de Argentina (como el partido frente a Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20:15 hs) caerán fuera del horario escolar o durante el fin de semana, la expectativa crece de cara a las instancias decisivas del torneo.
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