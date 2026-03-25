Calendario feriados: a quiénes les puede corresponder asueto y fin de semana largo por el Mundial 2026

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantuvo una postura de mayor autonomía institucional. En Qatar, el Ministerio de Educación porteño determinó que la visualización de los partidos quedaba a estricta "elección de cada equipo de conducción". La cartera aclaró que no facilitaría pantallas ni televisores, pero tampoco prohibiría la transmisión, remarcando que las inasistencias se contabilizarían con total normalidad.

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El escenario federal muestra matices, pero una tendencia clara: priorizar que los chicos vean los partidos dentro de la escuela.

Córdoba y Santa Fe: Ambas provincias históricamente rechazan otorgar asuetos o justificar faltas. Apuestan a que cada escuela decida de manera autónoma si transmite los partidos, utilizándolos como disparadores didácticos para diversas materias.

Mendoza y San Luis: Durante Qatar, Mendoza otorgó el "presente justificado" hasta un rato después de finalizado el primer partido de la Selección que se jugó temprano. San Luis fue un paso más allá, dándole a cada estudiante "la libertad de decidir si quiere ver el partido en la escuela o en su casa", sin computar faltas por llegadas tarde o retiros anticipados que coincidieran con los encuentros de Argentina.

Tierra del Fuego y Catamarca: En el sur, Tierra del Fuego no suspendió clases pero sí tuvo "contemplación para las llegadas tardes y retiros anticipados". En Catamarca, para los partidos de primera hora, se autorizó iniciar la jornada escolar 30 minutos después de la finalización del encuentro deportivo.

Aunque el fixture actual marca que los primeros compromisos de Argentina (como el partido frente a Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20:15 hs) caerán fuera del horario escolar o durante el fin de semana, la expectativa crece de cara a las instancias decisivas del torneo.