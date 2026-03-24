Enzo Fernández opinó sobre el River de Coudet y analizó los amistosos con la Selección Argentina

Enzo Fernández también lamentó la suspensión del partido ante España por la Finalissima, un duelo que enfrentaba a los campeones de América y Europa. “Sí, obviamente me hubiera gustado jugar la Finalissima, representar a mi país. Pero bueno, lamentablemente por los problemas que hubo no se pudo. Ahora hay que aprovechar los amistosos”, concluyó.

Embed